Rajaliikenne piristyi alkuvuonna

Alkuvuoden rajanylitysliikenteessä on havaittavissa lieviä piristymisen merkkejä Kaakkois-Suomen rajavartioston rajanylityspaikoilla.

Vuoden kolmen ensimmäisen viikon aikana Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla on tehty yhteensä 443 673 rajanylitystä, mikä on noin 16 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona.

Vuonna 2016 rajanylitysliikenne laski voimakkaasti vuodenvaihteen vilkkaimpien vuorokausien jälkeen, mutta kuluvan alkuvuoden osalta yhtä selkeää laskua ei ole toistaiseksi tapahtunut. Viimeisen kahden viikon rajanylitysliikennetilastot osoittavat liikenteen olevan noin 14 prosentin kasvussa. Voimakkaimmin rajanylitysliikenne on kasvanut alkuvuonna Nuijamaan rajanylityspaikalla (+33 prosenttia), jossa erityisesti lauantaipäivät ovat olleet huomattavasti viime vuotta vilkkaampia.

Merkittävin syy Nuijamaan rajanylitysliikenteen kasvuun on venäläisten ostosmatkailun piristymisessä. Merkkejä rajanylitysliikenteen piristymisestä on nähtävissä myös Vainikkalan rajanylityspaikan henkilöliikenteessä, jossa rajanylitysliikenne on ollut alkuvuonna 24 prosentin kasvussa viime vuoteen verrattuna.

Rajavartioston arvion mukaan rajanylitysliikenteen piristymisen taustalla on erityisesti ruplan kurssin vahvistuminen, mikä on näkynyt alkuvuonna venäläisten ostosmatkailijoiden lisääntymisenä. Vastaavasti ruplan kurssin heikkeneminen suhteessa euroon voi pudottaa nopeastikin venäläisten rajanylittäjien määrää.

Rajanylitysliikenteen vilkkaimpiin vuosiin verrattuna venäläisten matkustajien oleskelun kesto Suomessa on sitä vastoin pienentynyt. Tyypillisimmillään venäläinen ostosmatkailija saapuu Suomeen lauantaina aamun aikana ja poistuu iltapäivällä ostokset suoritettuaan takaisin Venäjälle.

Samaan aikaan suomalaisten rajanylittäjien määrä on laskenut viime elokuussa Suomessa voimaantulleen uuden tupakkalain myötä. Venäjällä korotettiin tämän vuoden alussa polttoaineen valmisteveroa ja myös tupakkatuotteiden verotusta.

Myös venäläisten tekemien viisumihakemusten määrä on kääntynyt viime vuoden lopusta alkaen lievään kasvuun. Merkittävimpänä syynä ovat niin ikään ruplan kurssin vahvistuminen sekä vuoden 2014 syksystä alkaen myönnettyjen kahden vuoden pituisten multiviisumeiden voimassaoloajan umpeutuminen.