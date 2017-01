Ilkka Hanskin Luontoverkko etenee hyvin Virolahdella

VIIME KEVÄÄNÄ edesmenneen akateemikko Ilkka Hanskin toivoma metsien suojeluverkko etenee hyvin Virolahdella. Asiaa hoitava Hanskin puoliso Eeva Furman kertoo, että tällä hetkellä koossa on 58,5 hehtaaria metsää ja suota.

Ilkka Hanski toivoi ennen kuolemaansa, että hänen espanjalaiselta säätiöltä saamansa 400 000 euron palkinto käytetään suojeltavien metsäkohteiden ostamiseen Virolahdelta, erityisesti Hanskin ja Rännäsen alueilta.

Hanke on nyt saanut nimen Ilkka Hanskin Luontoverkko.

– Luontoverkko kuvaa paremmin tätä hanketta kuin metsäverkko, Eeva Furman selittää.

Luontoverkon esittelyä varten on avattu oma facebook-ryhmä. Myös omat nettisivut ovat tulossa.

– En ole vielä saanut aikaiseksi sellaista karttaa, jossa kaikki nämä kohteet näkyisivät, mutta se on tulossa ja tulee meidän sivuillemme näkyville, Furman suunnittelee.

Hankkeen julkistamisen jälkeen viime kesänä uusia kohteita ilmaantui ostettavaksi.

– Metsäkauppoja on tehty ja jatkuvasti tulee uusia soittoja. Ilahduttavaa on myös se, että jotkut metsänomistajat eivät ole valmiita myymään, mutta haluavat silti itse suojella omia metsiään. Niin on jo tapahtunutkin, Furman kiittelee.

Alueelta on löytynyt myös jo suojeltuja kohteita. Luontoverkkoon on ostettu muun muassa metsää jo aikaisemmin suojellun Karjalansaaren suojelualueen reunalta.

– Kävin sitä juuri katsomassa. Siellä oli ilveksen jälkiä runsaasti, Furman kertoo.

Myös Vaahterikossa sijaitseva Hallinsuo on nyt suurelta osin suojeltu.

– Se on luonto- ja virkistysarvoiltaan arvokas keidassuo, ja sitä on jonkin verran jo ojitukselta ennallistettu. Etelä-Suomessa soiden suojelualueet ovat aika harvassa, joten tämä on hyvä lisäys niihin.

Eeva Furman kertoo, että loppukeväällä Virolahdella on tarkoitus järjestää paikallisille maanomistajille keskustelutilaisuus luontoverkkohankkeesta.

– Tämä vuosi on hyvin tärkeä metsien suojelun kannalta muutenkin. Ympäristöministeriö on aloittanut kampanjan ”Luontolahjani satavuotilaalle”, jossa se lupaa, että valtio suojelee yhtä monta hehtaaria metsää kuin yksityiset, yritykset ja säätiötkin tekevät.

Virolahdella Ilkka Hanskin Luontoverkko -hanke on herättänyt paljon kiinnostusta, mutta epäileviä tuomaita on ollut liikkeellä erityisesti metsästykseen liittyvissä kysymyksissä. Pienten suojelualueiden tarkoitus on lisätä metsien monimuotoisuutta ja säästää niitä muun muassa riistan suojapaikoiksi.

Kun kysymys on pienistä erillisistä alueista, se ei metsästykseen juurikaan vaikuta, vaikka metsästystä ei sallittaisikaan. Päinvastoin, suojeltavat alueet voivat toimia muun muassa pesimispaikkoina, josta sitten kasvava riistakanta levittäytyy ympäristöön.

– Suhde metsästykseen voidaan näillä suojeltavilla alueilla määritellä tapauskohtaisesti. Toki metsäverkon tarkoitus on suojella koko ekosysteemi ja lahopuu on siinä kaikkein tärkein asia, Eeva Furman painottaa.

Ilkka Hanskilta ilmestyi vielä postuumisti uusi kirja viime vuonna. Tutkimusmatkoja saarille -teoksessa (Gaudeamus) hän keskittyy kuuden saaren luonnon monimuotoisuuteen eri puolilla maailmaa.

Yksi saarista on Virolahden Haminanluoto, jonne Hanski palaa kirjassa todeten sen olevan ”elämänsä ensimmäinen saari”. Haminanluodolla Hanski on tehnyt muun muassa pesivien lintuparien laskentaa kolmeen eri otteeseen. Tulokset esitellään kirjassa. Kertomukset Haminanluodosta avaavat samalla Hanskin lapsuutta Virolahdella ja syvää rakkautta alueeseen.

Kirja on erityisesti luonnosta kiinnostuneille harrastajille ja ammattilaisille melkoinen tietopaketti, mutta avaa aivan uusia näkökulmia luontoon ja sen tutkimiseen jokaiselle kirjojen ystävälle.

– Ilkka kirjoitti kirjan alun perin englanniksi, mutta se ehdittiin suomentaa vielä juuri ennen hänen kuolemaansa, Eeva Furman kertoo.

Kirja sai tämän vuoden alussa Vuoden luontokirjan ja Vuoden tietokirjan kunniamaininnat.

JUKKA KINNUNEN