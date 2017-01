Rajaliikenne piristynyt hieman

Kaakkois-Suomen rajavartiosto kertoi tällä viikolla alkaneen vuoden rajaliikenteen olevan selvässä myötätuulessa. Rajavartiosto silmäilee erityisesti vuodenvaihteen liikennemääriä ja sen jälkeen tapahtuvaa notkahdusta. Kun vielä vuosi sitten rajanylitysten määrä laski voimakkaasti vuodenvaihteen vilkkaimpien päivien jälkeen, tänä vuonna vastaavaa notkahdusta ei ole tapahtunut.

Vuoden kolmen ensimmäisen viikon rajanylitysten määrä oli nyt 16 prosenttia korkeampi kuin vuosi sitten. Rajavartiosto selittää myönteisen kehityksen johtuvan ennen muuta vahvistuvasta ruplan kurssista, mikä lisää venäläisten ostosmatkailuhalukkuutta Suomeen. Erityisesti kehitys on viime viikkoina näkynyt Nuijamaalla, jossa rajanylitysten määrä on kasvanut vuoden takaisesta jopa 33 prosenttia. Vilkkaimpia venäläismatkailijoiden päiviä ovat olleet lauantait.

Toinen selittävä tekijä on se, että viisumeita on haettu nyt viime vuotta enemmän, mikä taas johtuu siitä, että vuonna 2014 myönnetyt pitkät kahden vuoden viisumit ovat menneet tai menossa vanhoiksi.

Viime vuonna Vaalimaalla rajanylitysten määrä laski 2,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Ylitysten määrä jäi hieman alle 2,5 miljoonan, kun parhaimmillaan Vaalimaan kautta on kulkenut noin 3,5 miljoonaa rajanylittäjää vuoden aikana.

Voi olla, ettei aivan huippuvuosien tasolle tulla enää pääsemään missään Kaakkois-Suomessa, mutta silti hienoinenkin matkailijamäärien kasvu on tervetullutta. Tällaiset uutiset antavat mukavasti lisää uskoa Vaalimaan suurhankkeille. Ja kun ne sitten pääsevät vauhtiin, rajaliikenteen määrä kasvaa myös niiden vetovoiman takia vielä lisää.