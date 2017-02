Itsenäisyyden kuusiperinne jatkuu

Kaakonkulman 4H-yhdistys on mukana jatkamassa suomalaista itsenäisyyden kuusiperinnettä. Kaksi aikaisempaa kuusta ovat olleet Itsenäisyyden kuusi vuonna 1917 ja Kotikuusi vuonna 1967.

Nyt jaossa on Tulevaisuuden kuusia, kun Suomi täyttää 100 vuotta. Niitä voivat hankkia kaikki suomalaiset, Suomessa asuvat, ulkosuomalaiset ja Suomen ystävät, jotka kutsutaan mukaan istuttamaan juhlapuu tai metsikkö.

Tiedot istutuksista kuvineen tallennetaan mobiilisovelluksella. Keskiössä ovat lapset ja nuoret – siitä kertoo myös tunnus, kättä yhteen lyövät lapset. Tulevaisuuden kuusi on osa virallista Suomen satavuotisjuhlaohjemaa ja sitä koordinoi ENO-verkkokoulun tuki ry.

Tulevaisuuden kuusi -juhlapakettien ennakkovaraus on jo käynnistynyt. Juhlapakettiin kuuluu juhlataimi, kuparilaatta sekä kirja. Pakettia myyvät paikalliset 4H-yhdistykset, joille metsänhoitoyhdistykset toimittavat juhlataimet. Paketin hinta on 100 euroa ja sen myyntituotoilla perustetaan lasten ja nuorten metsä- ja ympäristökasvatusrahasto Suomen kulttuurirahastoon.

Lisäksi juhlametsiköitä varten on tarjolla kylttejä sekä rajallinen määrä kunnille ja seurakunnille Itsenäisyyden kuusen siemenistä kasvatettuja taimia.

Juha Ruuska 4H-liitosta kertoo Tulevaisuuden kuusi -juhlapakettien myynnin sopivan hyvin 4H-yhdistyksille ja 4H-nuorille.

– Nuoret 4H-yrittäjät saavat tästä projektista hyvän ansaitsemismahdollisuuden. Metsä ja luontotoiminta on olennainen osa 4H:n arkea. Hienoa että saamme olla tässä projektissa mukana.