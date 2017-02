Sanomalehti pitää pintansa

Tällä viikolla vietetään vuosittain järjestettävää Sanomalehtiviikkoa. Viikko näkyy erityisesti kouluissa, joissa sanomalehtiin ja niiden sisältöön pureudutaan tavallista tarkemmin.

Sanomalehtien liiton järjestämä teemaviikko on vuosittainen sanomalehtien ja koulujen yhteiskampanja. Tänä vuonna viikon merkitys korostuu, kun Suomi täyttää 100 vuotta. Sen tiimoilta liitto on avannut Meidän juttu -nimisen verkkolehden, joka on kanava lasten ja nuorten itse tekemien juttujen julkaisemiselle.

Teemaviikko sopinee mainiosti myös kouluissa viime syksynä käyttöönotetun uuden opetussuunnitelman puitteisiin. Ilmiöoppiminen kun on päivän sana nyt kouluissa.

Juhlallisuuksien lisäksi Sanomalehtiviikko haastaa kaikkia meitä pohtimaan omaa median käyttöämme. Medialukutaito on tullut entistä tärkeämmäksi, kun some-maailma ja perinteinen media kilpailevat entistä enemmän lukijoista ja käyttäjistä. Jokaisen meidän on syytä tässä tilanteessa pohtia muun muassa sitä, mihin sisältöön kannattaa luottaa ja mihin ei. Viikon aikana pureudutaan muun muassa sosiaalisen median kupliin ja siihen, miten ne vaikuttavat käsitykseemme maailmasta ja siitä, mikä on totta.

Sanomalehtiviikon tarkoitus on juuri antaa lapsille ja nuorille työkaluja kriittiseen medialukutaitoon. Asia on tärkeä ja sitä kannattaa korostaa niin kouluissa kuin myös kotona. Perinteinen sanomalehdistö pitää tässä suhteessa edelleen parhaiten pintansa. Sen sisältöä kuvaa parhaiten sana ”luotettava”.

Kaakonkulma on mukana omalla pienellä panoksellaan Sanomalehtiviikolla. Lehden näköislehti on avoinna kaikille aina perjantaihin saakka.