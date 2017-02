Ensimmäinen pätkä uutta tietä käyttöön lähiaikoina

LELUN JA KATTILAISTEN välinen osuus uudesta moottoritiestä otetaan käyttöön tämän kuun alkupuolella. Alkuperäisen suunnitelman mukaan tie piti avata jo 1. helmikuuta, mutta tiistaina Liikennevirasto päätti vielä siirtää avausta.

– Meillä on ollut tiettyjä haasteita, kun on tällainen talvi, joka tulee ja menee välillä pois. Se on selvä, ettei liikennettä lasketa uudelle tieosuudelle ennen kuin siellä on täysin turvallista ajaa, projektijohtaja Lars Westermark Liikennevirastosta kertoo.

Westermarkin mukaan yksi turvallisuuteen liittyvä tekijä ovat hirviaidat ja eläinten kulkemista varten rakennetun vihersillan toimivuus. Hirviaitoja rakennettiin vielä alkuviikon aikana.

– Olemme nyt keskeisellä hirvien kulkualueella, joten se on otettava huomioon. Hirviaidoilla eläimet yritetään ohjata käyttämään uutta siltaa.

Tällä hetkellä hirvet ovat ainakin pääosin pohjoisemmassa talvilaidunalueillaan, mutta ne palailevat sieltä rannikkoa kohti hiljalleen talven ja kevään aikana.

– Tarvittaessa voimme käyttää tiettyjä hajusteita, jotka auttavat hirviä löytämään oikean reitin ja ne uskaltavat paremmin mennä vihersillalle. Sellaisia käytettiin aikaisemmin muun muassa Salon seudulla, Westermark kertoo.

Autoilijoiden kannalta uusi noin viisi kilometriä pitkä moottoritie tarkoittaa liikenteen sujuvoitumista.

Moottoritie tulee nyt valmiiksi Kattilaisiin asti, jossa liikenne ohjataan vanhalle seiskatielle.

Sieltä uuden tien rakentaminen jatkuu kohti Virojokea.

– Nyt olemme toimineet tässä vanhan tielinjauksen vierellä, mutta seuraavassa vaiheessa menemme tuonne metsäiselle osuudelle. Seuraava osuushan avautuu sitten vuoden kuluttua Kattilaisista Virojoelle, Lars Westermark suunnittelee.

Lelun ja Kattilaisten välillä jää vielä pieniä viimeistelytöitä keväälle.

– Ne kannattaakin jättää siihen vaiheeseen kun lumet lähtevät, nyt niitä ei ole mitään järkeä lähteä tekemään.

Kyseisellä tieosuudella urakoineet koneet ja ihmiset siirtyvät samalla tieprojektin muille osille töihin.

Heti vuoden alussa avatun Vaalimaan rekkaparkin liikenne alkaa pikkuhiljaa sujua paremmin.

Rekkaparkkiin ohjautui yllättäen suuri määrä henkilöautoliikennettä, kun parkki ja sinne ohjaava kiertoliittymä otettiin käyttöön. Sen jälkeen alueen opastusta muutettiin, mikä on parantanut tilannetta.

– Siitä keskustellaan Tullin kanssa viikottain. Liikenne rekkaparkkiin on selvästi vähentynyt, mutta edelleen sinne ohjautuu jonkin verran henkilöautoja, jotka kyllä sitten ajavat takaisin kun ovat käyneet siellä pyörähtämässä, Lars Westermark kertoo.

Hänen mukaansa ongelmat tulevat esille lähinnä sellaisten venäläisautoilijoiden kanssa, jotka ovat ensimmäistä kertaa käymässä Suomessa.

– Se on selkeä havainto, että sinne ajavat ovat lähinnä ensikertalaisia. Aikaisemmin täällä ostos- tai lomareissullaan käyneet osaavat kyllä valita oikean reitin.

JUKKA KINNUNEN