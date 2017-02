Seikkailija Juha Romppanen ja koira liikkeelle Ukkosaaresta

Kontiolahtelainen seikkailija Juha Romppanen lähtee ensi tiistaiaamuna Virolahden Ukkosaaresta kohti Muoniovaaraa.

Alunperin hänellä oli tarkoitus taittaa koko 1250 kilometrin matka koiravaljakolla, mutta eteläisen Suomen vähäinen lumimäärä aiheutti suunnitelmiin muutoksen.

– Päätin, että valjakolla ajetaan vasta Tohmajärveltä eteenpäin, koska lumitilanne on vasta siitä eteenpäin riittävän hyvin. Valjakko tarvitsee alleen vähintään 15 senttiä lunta. Tohmajärvelle asti menen kävellen yhden koiran kanssa, Romppanen kertoo.

Romppasen tempauksessa on kysymys Itäraja 2017 -seikkailusta, jolla hän sanoo tekevänsä kunniaa niin 100-vuotiaalle Suomelle, sotaveteraaneille ja vuosi sitten menehtyneelle isälleen, joka oli sotilasmestari ja selviytymisen ammattilainen.

– Olen ensimmäinen ihminen maailmassa, joka lähtee haastamaan tätä rajaa koiravaljakolla. Seikkailun tavoitteena on voittaa itseni ja yksinkertaisesti selvitä Suomen mahdollisesti ankaristakin talviolosuhteista. Toteutamme matkasta myös dokumenttielokuvan.

Juha Romppasen matkaan lähtöä voi seurata tiistaiaamuna, kun hän lähtee kävelemään Ukkosaaresta kohti Virojokea ja sieltä Vaalimaalle. Matkaan hän lähtee kello 9-10 välisenä aikana.

– Siinä on kaikenlaisia alkuvalmisteluja ensin, joten ihan tarkkaa aikataulua en osaa vielä sanoa, hän kertoo.