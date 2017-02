Liikkumattomuus huolenaiheena

UKK-Instituutin johtaja Tommi Vasankari vahvisti Virolahdella vieraillessaan sen, minkä me kaikkia oikeastaan jo tiedämmekin: nuorisomme liikuntatottumukset ovat pahasti pielessä.

Vasankari kertoi joulun alla julkaistun laajan tutkimuksen tuloksista, jotka kertovat karua kieltä siitä, missä suomalaiset yläkouluikäiset nuoret tällä hetkellä menevät. Kiteytetysti viesti kuului, että heidän liikuntamääränsä vastaavat keskivertovanhempien liikuntamääriä ja vuorokautisesta valveillaoloajasta vietetään valtaosa istuen tai makuulla.

Vasankari ei puhunut niistä aktiivisista nuorista, jotka liikkuvat ja urheilevat – ja ovat usein mukana urheiluseuratoiminnassa. Hän puhui siitä massasta nuorisoa, joka viettää mieluiten aikaansa tietokonepelien tai muun sellaisen toiminnan parissa, joka ei tue annettuja suosituksia tarvittavasta liikuntamäärästä.

Unelmien liikuntavuoden Virolahdella avannut Vasankari vetosikin niin vanhempiin kuin kouluihinkin sen puolesta, että nuorten liikkumiseen ja sen lisäksi heidän istumalla kuluttamaansa aikaan kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Hän muistutti, että uudet opetussuunnitelmat antavat mahdollisuuden myös muunlaiseen oppimiseen kuin koululuokassa istumiseen tunti toisensa perään.

Vasankari on puheissaan taatusti oikeassa. Kenenkään etu ei ole, että meille kasvaa sukupolvi toisensa perään ihmisiä, joille liikunta on pakkopullaa tai sitä ei osata arvostaa riittävästi. Ihminen kun pysyy parhaiten kunnossa liikkumalla, käyttämällä hänelle suotuja keinoja siihen. On huomattava, että mahdollisuuksien ja olosuhteiden puutteellisuudella ei liikkumattomuutta voida tänä päivänä perustella.