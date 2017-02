Mihin katoaa tuhat askelta nuorilta aina kahden vuoden välein?

UKK-INSTITUUTIN johtaja Tommi Vasankari sanoo olevansa erityisen huolissaan suomalaisista yläasteikäisistä nuorista.

Hän viittasi viime joulun alla julkaistuun tutkimukseen, jonka mukaan nuorilta katoaa tuhat askelta päivässä jokaisen kahden vuoden periodin aikana. UKK-instituutti oli mukana erittäin laajassa, 3 500 lasta ja nuorta tavoittaneessa tutkimuksessa liittyen kouluikäisten liikuntatottumuksiin.

Vastauksia eri puolilta maata antoivat kolmannen, viidennen, seitsemännen ja yhdeksännen luokan oppilaat. Vastaajien ikähaitari oli siis 9-15 vuotta.

Tutkimustulokset ovat mietityttäneet kovasti.

– Tämä oli ensimmäinen kerta, kun mittasimme näin isoa ryhmää, joten suoraa vertailukohtaa aikaisempaan ei ole. Se, että jokaisen kaksivuotiskauden aikana nuorilta häviää tuhat askelta päivää kohti, on valtavan paljon. Se tarkoittaa, että ysiluokan oppilaat viettävät päivittäisestä valveillaoloajastaan 10 prosenttia enemmän istuallaan kuin kolmannen luokan oppilaat. Ja on muistettava, että jo kolmannella luokallakin istutaan paljon, Vasankari hämmästeli tuloksia.

– Viisitoistavuotiaana ollaan siis keskimäärin jo hyvin lähellä sitä tasoa, jossa isät ja äidit ovat, hän jatkoi.

Liitu-tutkimuksen nimellä kulkenut hanke kertoi selkeästi, että huolimatta pienestä kohentumisesta vain kolmasosa lapsista ja nuorista liikkuu suositusten mukaisesti. Tulosten perusteella suomalaiset lapset ja nuoret viettävät puolet valveillaoloajastaan joko istuen tai makuulla. Reippaaseen tai rasittavaan liikkumiseen lapset ja nuoret käyttivät vain reilun kymmenesosan valveillaoloajastaan.

Tutkimusraportissa todetaankin, että ”tulokset vahvistavat ymmärrystämme siitä, että fyysinen tekeminen ja toiminta ovat nykyihmiselle satunnaista ja siten keskimääräisesti vähäisempää kuin mihin aiemmat sukupolvet tottuivat.”

Tommi Vasankari on paitsi UKK-instituutin johtaja myös liikuntafysiologian dosentti ja lääketieteen tohtori. Hän on myös entinen kestävyysurheilija.

Vasankari on puhunut paljon eri tilaisuuksissa liikkumisen puolesta. Viime aikoina hän on puhunut siitä nimenomaan istumisen näkökulmasta. Liiallinen istuminen ja sitä kautta liian vähäinen liikunta ovat viimeaikaisten tutkimusten mukaan jopa tappava yhdistelmä.

Huoli suomalaisista nuorista ei liene turha. Vasankari kehottaakin niin oppilaiden vanhempia kuin koulujakin kiinnittämään huomiota siihen, että istumista pyrittäisiin vähentämään ja samalla liikkumista lisäämään. Tarve on siis erityisesti yläkoululaisten kohdalla.

– Yläkoulutoimintaa pitää tukea mahdollisimman paljon. Tiedän, ettei se tapahdu sormia napsauttamalla, mutta kyllä se mahdollista on, Virojoella Liikkumisen unelmavuoden avaustilaisuudessa puhunut Vasankari sanoi.

Vasankari otti kantaa myös meneillään olevaan sote-uudistukseen. Se sisältää riskejä.

– Nyt sekä terveyttä että siihen liittyvää terveyden edistämistä koskevat päätökset tehdään samassa kunnanvaltuustossa. Jatkossa niin ei enää ole, kun terveydenhoito siirtyy maakunnille. Se on ilman muuta riski. Nämä riskit on kyllä tunnistettu, mutta nyt ne pitää vain pystyä siirtämään sinne päätöksentekoon mukaan.

Vasankari kiittelikin sitä, että Kaakon kaksikossa liikuntaneuvontahanke on onnistuttu siirtämään pysyväksi kunnan toiminnaksi.

– Teidän kuntienne lisäksi niin on onnistuttu tekemään joissakin muissakin kunnissa. Se on erittäin hieno ja iso asia. Se kertoo siitä, että terveydenhoidon puolellakin on huomattu, että hei, tämähän on niin hyvä juttu, että sitä kannattaa jatkaa hankerahoituksen jälkeenkin.

Liikkumisen unelmavuoden avaustapahtuma Virojoen yläkoulun salissa veti tuvan lähes täyteen aiheesta kiinnostuneita.

Tervehdyssanat lausuivat liikunnanohjaaja Mia Saarilaakso ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Seppo Kiri.

Puheiden lomassa nähtiin Virolahden Naisvoimistelijoiden cheerleader-ryhmän esitys ja iltapalaksi saatiin hyvinkin terveellinen iltapala. Omenaa, porkkanaa ja viinirypäleitä mehun tai veden kera. Ja lisäksi leivonnaisia.

– Nämä ovat kaikki kasvisleivonnaisia, Arja Natunen Pihlajan Kestityksestä huomautti tuotoksiaan esitellessään.

