Ero ei lopeta vanhemmuutta

Lapsi selviää mahdollisimman vähin vaurioin vanhempiensa erosta, kun aikuiset huomioivat lapsen tunteet ja ottavat lukuisat lasta askarruttavat kysymykset vakavasti. Merkittävää on myös ymmärtää, että oman parisuhteensa lopettavien aikuisten vanhemmuus ei lopu eroon.

Eroneuvonta-apua vanhempien eroon ja vanhemmuuden ymmärtämiseen eron jälkeen on tarjolla Haminassa. Illassa huomioidaan vanhempien ero erityisesti lapsen näkökulmasta ja kuinka lasta autetaan selviämään uudesta tilanteesta paremmin.

– Usein unohdetaan, että isän ja äidin vanhemmuus säilyy ja lapselle molemmat ovat rakkaita omia isiä ja äitejä eronkin jälkeen, muistuttavat eroneuvontailtojen vetäjät diakonissa Eva Andersen ja avopalveluohjaaja Hannele Mäkelä.

– Parisuhteen lakatessa erosurun ja kivun keskellä pitäisi jaksaa muistaa, että isä-äiti-lapsi tai kumppani-kumppani-lapsi kolmiyhteys säilyy.

Tilaisuus on tarkoitettu eroa harkitseville sekä eronneille vanhemmille ja perheen läheisille.

Ilta alkaa asiantuntijoiden alustuksilla, jonka jälkeen on mahdollisuus keskustella itsekin eron kokeneiden vapaaehtoisten vertaistukihenkilöiden kanssa.

Kymenlaakson ensi- ja turvakotiyhdistyksen ja Haminan seurakunnan yhdessä järjestämä Eroneuvontailta järjestetään 16. helmikuuta kello 17.30-19.30 Herran Kukkarossa, Pikkuympyräkatu 34 Haminassa.

Neuvontailta on maksuton eikä siihen tarvita ennakkoilmoittautumista.

Seppo JJ Sirkka