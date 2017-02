Haminan Silmäasema vaihtoi omistajaa

Silmäasema Fennica Oy on ostanut Rillit Avoin yhtiö Haminan yhtiömiesosuudet pitkäaikaisilta Silmäasema-yrittäjiltä, Kaisa ja Mika Hänniseltä.

Silmäaseman verkosto, liikevaihto ja markkinaosuus ovat kasvaneet viimeiset viisi vuotta. Viime vuoden puolella Silmäasema avasi 14 omaa uutta myymälää eri puolille Suomea. Lisäksi Silmäasema teki yhteensä kuusi yritysostoa, joiden myötä ketju laajeni. Niiden myötä ketju on laajentunut kymmenellä optiikkamyymälällä ja yhdellä silmäsairaalalla. Yhteensä Silmäasema-ketjun toimipaikkoja on Suomessa yli 150, joista silmäsairaaloita on 13.

Silmäasema-myymälä jatkaa toimintaansa Haminan Puistokadulla.

– Haminan talousalueella on potentiaalia ja olen iloinen siitä, että yrityksen toiminta jatkuu tutussa paikassa. Haluan kiittää kovasti vanhoja asiakkaita vuosien varrelta ja toivottaa uudetkin asiakkaat löytämään Silmäaseman silmäterveyden ja näkemisen palvelut omalta paikkakunnalta, yrittäjä, optikko Kaisa Hänninen toteaa kauppaa koskevassa tiedotteessa.