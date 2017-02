Kaakonkulman pohjavesialueiden luokitus säilynee

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on aloittanut pohjavesialueiden rajausten ja luokittelun tarkistamistyön. Tehtävä perustuu vuonna 2015 uudistettuun lakiin vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä. Uuden lainsäädännön myötä kaikki pohjavesialueet tullaan tarkastelemaan niiden suojelutarpeen ja vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden kannalta uudelleen.

Tavoitteena on selkeyttää pohjavesien suojelua ja täsmentää vesipuitedirektiivin edellyttämää pohjavesistä riippuvaisten maa- ja pintavesiekosysteemien huomioon ottamista. Rajaus- ja luokitustyön on tarkoitus valmistua vuoden 2019 loppuun mennessä.

– Kaakonkulmalla ei taida olla yhtään III-luokan pohjavesialuetta. Siellä on I ja II-luokan alueita, jotka tulevat myös säilymään sellaisina, sanoo asiaa valmisteleva Heidi Rautanen ELY-keskuksesta.

Rautasen mukaan Virolahden Härmänkankaalla tutkittiin viime kesänä maatutkan avulla siellä olevaa pohjavesialuetta, joten työ on täällä jo tehty.

Vastaavia tutkimuksia tehtiin Kouvolassa ja Luumäellä.

– Kaakonkulmalla ei ole tarvetta uusiin tarkistuksiin. Maastotöitä siellä tullaan kuitenkin tekemään ekosysteemin osalta, Rautanen ennakoi.

Pohjavedestä suoraan riippuvaisten pintavesi- ja maaekosysteemien tunnistamiseksi käydään maastossa tarkistamassa kaikki tiedossa olevat, pohjavesialueille tai pohjavesialueiden läheisyyteen sijoittuvat pohjavedestä riippuvaiset tihkupinnat, lähteet, norot ja purot. Lisäksi tullaan tarkastelemaan pohjavedestä mahdollisesti riippuvaisia pienvesiä kuten jokia ja lampia.

Saatujen tietojen perusteella määritellään luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset, muun lainsäädännön nojalla suojellut, lähteiset elinympäristöt. Nämä johtavat pohjavesialueen uuteen E-luokkaan. E-luokitus perustuu nykyisiin suojelusäädöksiin eikä tuo uusia rajoitteita maanomistajille.

Kaakkois-Suomen merkittävimmät lähteet ja lähdeympäristöt sijoittuvat I ja II Salpausselän reunamuodostumien rinteille, mutta edustavia lähdeympäristöjä löytyy myös pitkittäisharjujen reunoilta.

Mahdollisesti pohjavedestä riippuvaisia luontokohteita on Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan pohjavesialueilla tiedossa yhteensä yli 500.

Maastotöitä ja -tutkimuksia jatketaan tänä ja ensi vuonna. Tuloksia hyödynnetään pohjavesialueen tietoja, rajauksia ja luokitusta tarkistettaessa. Muutoksista järjestetään lain mukainen kuuleminen.