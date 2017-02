Tierakentaja lahjoitti liukuesteitä ikäihmisille

MOOTTORITIETÄ Haminan ja Vaalimaan välillä urakoiva YIT päätti lahjoittaa 120 paria liukuesteitä Kaakon kaksikon veteraaneille, kotihoidon piirissä oleville ja muille niitä tarvitseville. Lahjoituksia on jaettu koteihin tällä viikolla.

Ensimmäisenä uudet liukuesteet sai Virojoella asuva Pertti Hämäläinen, 89, heti maanantaiaamuna.

– Huomenna näille voi olla jo käyttöäkin, Hämäläinen kiitteli hymyssäsuin.

Liukuesteet hänelle toimittanut YIT:n tiedottaja Venla Ristola kertoi, että lahjoitus tuli mieleen, kun tietyömaalla ei kaikkia tilattuja liukuesteitä tarvittukaan.

– Näitä tilattiin kaikille työntekijöille turvallisuussyistä, mutta noin 120 paria jäi yli. Siksi päätimme, että nämä loput lahjoitetaan alueen veteraaneille ja muille vanhuksille, Ristola kertoi.

Pertti Hämäläiselle liukuesteet tulevat tarpeeseen, sillä hän liikkuu paljon. Kotona terassilla odottaa puolenkymmentä paria suksia hiihtolenkkejä.

– Viime viikolla taisi yksi päivä jäädä väliin. Tänä talvena kilometrejä ei tule paljon, kun ei tässä ole oikein voinut hiihtää.

Hämäläinen on ikänsä ollut kova hiihtäjä. Vielä reilut viisitoista vuotta sitten suksilla sujutellessa meni paljon aikaa.

– Vielä 72-vuotiaana hiihdin 1600 kilometriä talven aikana. Nyt hiihtäminen on enemmän sellaista suksien päällä oleilua. Mutta siltä tuntuu, että jos jään vaan istumaan, niin kohta en pääse enää mihinkään, hän mietiskeli.

Kaakon kaksikon vanhuspalvelujohtaja Leila Tylli otti liukuesteiden jakamisen tyytyväisenä huolekseen.

– Nämä menevät kotihoidon kautta jakoon. Kotihoito myös opastaa ja auttaa niiden käyttämisessä.

Kotihoidolla on tänä vuonna positiivinen ongelma, kun Valtionkonttori myönsi huomattavasti enemmän rahaa rintamaveteraanien kotiin vietäviin kunnallisiin avopalveluihin kuin tavallisesti.

Virolahti on saanut vuosittain noin 40 000 euroa, mutta Suomen 100-vuotisjuhlien kunniaksi määrä on tänä vuonna 85 000 euroa. Miehikkälä saa tänä vuonna reilut 41 000 euroa.

Rahaa voidaan käyttää esimerkiksi pyykkipalveluihin, siivousapuun ja ateriapalveluihin

– Nyt pyrimme siihen, että lähes kaikki kotona asuvat saisivat kunnan ruoan joka päivä. Lisäksi hankimme sellaisia pieniä apuvälineitä, kuten korotettuja istuimia niitä tarvitseville ihmisille, Leila Tylli suunnittelee.

Tylli muistutti, että jos myönnettyä rahaa ei käytetä, loput pitää palauttaa valtiolle. Sellaiseen ei tietenkään haluta ryhtyä, sillä veteraaneilla on tarvetta monenlaiseen apuun kotona asumisen tukemisessa.

JUKKA KINNUNEN