130 kilometrin hiihto edessä Miehikkälässä

Miehikkälässä valmistaudutaan tulevan sunnuntain 130 kilometrin viestihiihtoon, jolla tehdään kunniaa 130-vuotiaalle kunnalle.

Hiihto tapahtuu Suur-Miehikkälän jatketulla valaistulla ladulla.

– Lumitilanne on surkea, mutta saamme talkoilla sinne sellaisen 2,5 kilometrin lenkin, jota siellä kierretään. Onneksi nyt ennusteet näyttävät, että tulee poutapäivä, Miehikkälän Vilkkaan puheenjohtaja Vesa Tylli pohdiskeli.

Viesti tapahtuu niin, että ladulla on joukkueestaan yksi jäsen kerrallaan. Jäsenten määrää ei ole rajattu. Ensimmäisenä 130 kilometriä täyteen saanut joukkue voittaa kilpailun. Joukkueita on lähdössä matkaan kymmenkunta, mutta mukaan voi ilmoittautua vielä huomiseen keskiviikkoon asti.

– Voittajajoukkue palkitaan, mutta kaikki muutkin osanottajat saavat Miehikkälän 130-vuotismitalin, Tylli lupaili.

Viesti aloitetaan kello 9 sunnuntaiaamuna ja aikaa sen läpiviemiseen on varattu 12 tuntia. Kisakeskuksensa toimii Suur-Miehikkälän seurantalo, jossa palvelee myös kahvio pitkin päivää.