Heidi Harinen eläinlääkäriksi

Kirkkonummelainen ELL Heidi Harinen on valittu Miehikkälän uudeksi eläinlääkäriksi.

Haminan ympäristötoimi päätyi ratkaisuun, jonka mukaan Harinen tulee Miehikkälään ja sinne aikaisemmin valittu Tiina Lindholm siirtyy Virolahden eläinlääkäriksi. Virat täytetään huhtikuun alussa.

Virolahden eläinlääkärinä pitkään toiminut Seppo Ukkola on jäämässä eläkkeelle maaliskuun lopussa.

Avoinna olluttta virkaa haki määräajassa kahdeksan henkilöä, joista kaikilla oli vaadittu laillistetun eläinlääkärin pätevyys sekä alan työkokemusta. Heidi Harinen on toiminut aikaisemmin vs. kunnaneläinlääkärinä ja päivystävänä eläinlääkärinä muun muassa Haminan, Virolahden ja Miehikkälän alueella yhteensä noin viiden kuukauden ajan.