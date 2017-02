KaakkoisRallin mahdollisuuksia pohditaan

KaakkoisRalli täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Juhlakilpailu ajetaan syyskuussa, mutta jo sitä ennen Virojoella päästään pohtimaan rallin merkitystä. Tätä varten Haminan seudun ja Kotkan Urheiluautoilijat järjestää tiistaina 21. helmikuuta kello 18 Rajasalissa KaakkoisRallin markkinointi-illan. Sen tarkoituksena on avata rallin tuomia taloudellisia mahdollisuuksia ja näkyvyyttä Kaakonkulman elinkeinoelämälle.

Pitkän historian omaava KaakkoisRalli on ollut Kaakonkulman oma ralli vuodesta 1977, kilpailun lähtöpaikkana on ollut vuosien aikana, milloin Hamina, Kotka ja Miehikkälä. Ensimmäinen KaakkoisRalli ajettiin 12.9.1977, jolloin kilpailun lähtö oli Haminan ammattikoulun pihassa ja kilpailussa ajettiin 12 erikoiskoetta Haminan, Vehkalahden, Luumäen, Miehikkälän ja Virolahden kuntien alueella.

Tänä vuoden KaakkoisRalli järjestetään 40-vuotisjuhlakilpailuna lauantaina 9. syyskuuta. Kilpailu on saanut Suomen F-rallisarjan osakilpailun arvon. F-rallisarja on Suomen suosituin rallisarja. Sarjan osakilpailut ovat katsojamääriltään katsotuimpia ja keräävät siten kilpailupaikkakunnille paljon huomiota kilpailuajankohtana. Varovaisten arvioiden mukaan väkeä liikkuu alueella noin 3 000–5 000 henkeä.