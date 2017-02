Kaakon kaksikkoon kymmenen uutta yritystä

Uusia yrityksiä perustettiin viime vuonna Kotkan-Haminan seudulle jonkin verran edellisvuotta vähemmän, ilmenee kehittämisyhtiö Cursor Oy:n kokoamista tiedoista.

Viime vuoden loppupuolella alkanut talouden orastava nousu ei vielä vauhdittanut yritysten perustamista Kotkan-Haminan seudulla, vaan uusia yrityksiä syntyi viisi prosenttia vähemmän kuin vuonna 2015.

Kunnittain tarkasteltuna uudet perustetut yritykset jakautuivat niin, että Haminaan tuli 55, Kotkaan 196, Miehikkälään kolme, Pyhtäälle 29 ja Virolahdelle seitsemän uutta yritystä.

Yritysten perustaminen on edelliseen vuoteen verrattuna ollut vilkkainta siis Kotkassa, jonne syntyi vuoden loppuun mennessä 196 uutta yritystä. Edellisvuoden vastaava luku oli 188. Myös Pyhtäälle perustettiin seitsemän uutta yritystä edellisvuotta enemmän.

Perustetuissa yrityksissä on perinteisiä rakentamisen, kahvila-ravintolatoiminnan, terveyden- ja hyvinvoinnin sekä erilaisia liike-elämän asiantuntijapalveluita tarjoavia yrityksiä. Niiden ohella on perustettu yrityksiä, joiden toimiala on hieman epätavallisempi, kuten esimerkiksi oluen valmistus, lampaiden ja vuohien kasvatus, korujen valmistus, kirjojen kustantaminen ja esittävät taiteet.



Vaikka yritystoimintansa lopettaneita oli viime vuonna vähemmän kuin edellisenä vuonna, jäi nettoperustanta kuitenkin pari prosenttia edellisvuotta pienemmäksi.

Konkurssien määrä kasvoi hieman marraskuun loppuun mennessä, samoin konkurssien henkilöstövaikutukset ovat lisääntyneet.

Uusia yrityksiä perustettiin bruttomääräisesti 290. Toimintansa lopettaneita oli 197, joten nettolisäykseksi muodostui 93.

Lukumääräisesti eniten perustettiin ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminnan yrityksiä, taiteiden, viihteen ja virkistyksen sekä muun palvelutoiminnan yrityksiä ja tukku- ja vähittäiskaupan sekä moottoriajoneuvojen korjauksen yrityksiä.

Toimialoista voimakkaimmin ovat kasvaneet terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taiteiden, viihteen ja virkistyksen sekä muun palvelutoiminnan toimialat. Edellä mainittujen palveluiden osalta lisääntyivät varsinkin kauneuden- ja terveydenhoitopalvelut sekä hyvinvointipalvelut.