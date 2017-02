Huovarin putkat esillä tänään

Maailman vanhin verkko, Huovarin putkat ja seprakauppa ovat esillä venemessujen esityksessä tänään.

Kalastus ja hylkeenpyynti toivat ensimmäiset asukkaat Suomenlahden rannikolle. Antreasta luovutetusta Karjalasta on löydetty maailman vanhin verkko, joka on valmistettu noin vuonna 8300 eKr.

Satoja vuosia sitten alkoi seprakauppa, jossa saariston kalastajat veivät silakkaa Viroon ja saivat maksun viljana. 1800-luvulla kehittyi putkakalastus, jossa kalastajat asuivat talven meren jäällä kevytrakenteisissa mökeissä, joita kutsuttiin putkiksi. Putkia on edelleen Virolahden Huovarissa ja Haminan Koivuluodossa.

Kymijoen lohenkalastusoikeuksista on kiistelty satojen vuosien ajan. Kalastusoikeuden haltijoina ovat olleet Viipurin ja Hämeen linnat, Vadstenan ja Valamon luostarit, Narvan käskynhaltijat ja Ruotsin, Venäjän ja Suomen valtiot. 1900-luvulla teollisuuden jätevedet ja jokirakentaminen tuhosivat Kymijoen lohikannan. Jokeen on kotiutettu Nevan lohi, joka lisääntyy jäljellä olevissa koskissa.

Etelä-Suomen Merikalastajain Liiton toiminnanjohtaja Teemu Tast kertoo Itäisen Suomenlahden vaiheikkaasta kalastushistoriasta venemessujen olohuonekahvilassa tänään torstaina kello 17.

Huovarin putkat ja seprakauppa ovat esillä myös uudessa Loki-palvelussa: https://lokistories.fi/entry/show/490 ja https://lokistories.fi/entry/show/491.