Pelastusjohtaja Parkko pitää ambulanssipäätöstä oikeana

KYMENLAAKSON pelastuslaitoksen johtaja Vesa Parkko pitää Carean päätöstä säilyttää Kaakon kaksikon ambulanssi Miehikkälässä täysin oikeana. Parkko otti kantaa asiaan vieraillessaan Miehikkälän uuden paloaseman harjannostajaisissa viime perjantaina.

– Tälle asemalle päätettiin rakentaa myös tilat ensihoitoyksikölle. Muunlainen päätös olisi ollut kyseenalainen, sillä tiedot soten tuomista muutoksista terveys- ja sosiaalipalveluihin ovat hyvin auki. Tilojen olemassaolo voi turvata myös jatkossa ensihoidon palvelutasoa Miehikkälässä, Parkko totesi.

Parkko muistutti, että sijoituspäätöksen peruste oli ajanmukaisten tilojen lisäksi Miehikkälän pohjoisten kylien asukkaiden hyvinvoinnin turvaaminen. Lisäksi hänen mainitsemansa sote-uudistus ja sen mukana tulevat muutokset ovat selkeä peruste.

– Nythän sote tuo tullessaan muutoksia joka tapauksessa. On puhuttu jopa liikkuvien palveluiden järjestämisestä näille pienemmille alueille. Emme vielä tiedä mitä kaikkea on tulossa. Nyt kummankin kunnan olisi hyvä vähän hengähtää, että saadaan sote maaliin asti, hän ohjeisti asiasta kiisteleviä kuntia.

Miehikkälän uusi paloasema sai pelastusjohtajalta isot kiitokset.

– Eihän tämä meidän kannalta paremmin voisi olla. Paikka on mitä parhain ja toivottavasti tämä myös aktivoi palokuntatoimintaa täällä Miehikkälässä, hän toivoi.

Puheessaan hän muistuttikin ajoituksen tärkeydestä.

– Miehikkälän kunnan päättäjät olivat hereillä ja tekivät rakentamispäätöksen kreivin aikaan, sillä tulevaisuudessa paloasemien rakentaminen mennee niin sanotulle senaatti kakkoselle. Voi olla, että ennen kuin sen rakentamia asemia nousee, nin voi vierähtää muutama vuosi ja päätösten teko voi olla hidasta ja tapahtuu jossakin muualla.

– Valmisteilla olevan maakuntalainsäädännön pohjalta näyttää siltä, että Miehikkälän kunta omistaa tämän paloaseman jatkossakin ja Kymenlaakson maakunta vuokraa sen käyttöönsä. Näin kunta tulee saamaan siitä vuokratulojakin, Parkko pohdiskeli.

Paloaseman pääurakoitsijana toimivan Macra Oy:n toimitusjohtaja Jari Suomela kertoi, että aseman rakentaminen on sujunut kaikin puolin hyvin.

– Kaikki on mennyt suunnitellusti ja aikataulut ovat pitäneet. Myös yhteistyö kaikkien kumppaneidemme kanssa on sujunut moitteettomasti, hän kiitteli.

Macra on aikaisemmin rakentanut yhden paloaseman, UPM-Kymmenen aseman Kuusankoskella. Työ ei kuitenkaan poikkea kovin paljon muusta rakentamisesta.

– Ei se poikkea. Joitakin pieniä yksityiskohtia tällaisessa kohteessa tulee vastaan, mutta muuten rakentaminen on ihan samanlaista. Meille tällainen urakka on myös sopivan kokoinen, kun olemme sellainen parinkymmenen työntekijän yritys.

Suomela kertoi, että rakennusalan tilanne Kymenlaaksossa näyttää tällä hetkellä hyvältä. Kesä ja syksy ovat jo työllisyyden kannalta pitkälti turvattuja, eikä näköpiirissä ole suhdanneheilahteluja ainakaan huonompaan suuntaan.

– Kaakkois-Suomessa on positiivista virettä näkyvissä.

Hän lisäsi, että Vaalimaan tulevat investoinnit kiinnostavat myös Macraa, jos vain sopivia urakoita vastaan tulee.

– Toivotaan, että vireillä olevat hankkeet menevät nyt maaliin asti, hän totesi.

Paloaseman harjannostajaisissa oli paikalla tuvan täydeltä väkeä. Rakentajien ohella suunnittelijat, pelastuslaitoksen väki ja Miehikkälän kunnan edustajat pääsivät nauttimaan perinteistä hernerokkaa.

Tilaisuuden avannut Miehikkälän kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jari Heinonen muistutteli siitä, että kunnan isot investoinnit ovat nyt viimeisessä vaiheessa.

– Ne ovat olleet pienelle kunnalle enemmän kuin haasteellisia, mutta nämä hankkeet ovat olleet satsaus tulevaisuuteen.

– Nyt meille on tulossa uusi paloasema, mutta toivon samalla, että tämän aseman palveluita tarvitaan mahdollisimman vähän, Heinonen päätti puheensa.

JUKKA KINNUNEN