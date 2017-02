Yrittäjyys voi olla vaihtoehto

Uusien yritysten perustamisvauhti oli Kotkan-Haminan seudulla viime vuonna hieman edellisvuotta verkkaisempaa. Näin siitäkin huolimatta, että loppuvuodesta Suomen taloudessa alkoi jo näkyä orastavia nousun merkkejä. Kaakon kaksikon alueelle perustettiin kymmenen uutta yritystä, joista seitsemän Virolahdelle ja kolme Miehikkälään.

Yritysten perustaminen tai niiden perustamisvauhti kertovat talouden tilasta, mutta vain pienen osan. On muistettava, että samaan aikaan suuri määrä yrityksiä lopettaa toimintansa joko itse tai ajautumalla konkurssiin. Alustavien tietojen mukaan viime vuonna Etelä-Kymenlaaksossa konkurssien määrä kasvoi hieman, ja myös niiden henkilöstövaikutukset olivat suuremmat kuin edellisvuonna.

Uuden yrityksen perustamiseen vaikuttavat monet tekijät, jotka on saatava sopivasti kohtaamaan. Yrittäjäksi ryhtyvän oman elämäntilanteen, koulutuksen, ammattiosaamisen ja rahoituksen on oltava kunnossa. Ennen kaikkea tarvitaan kuitenkin toimiva liikeidea. Vain ja ainoastaan sen pohjalle voidaan menestyvää yritystoimintaa rakentaa.

Yrittäjäksi ryhtyvän ihmisen kannattaa myös tarkastella omaa jaksamistaan, sillä varsin usein työpäivät venyvät ympäripyöreiksi. Jos siinä ympärillä on perhettä ja pieniä lapsia, jaksaminen voi helposti olla koetuksella. Asenne ja perheen kesken sovitut pelisäännöt ovat näissä tilanteissa avaintekijöitä onnistumiselle.

Kaakkois-Suomessa on aina eletty tietyllä tavalla tehtaan varjossa, josta pois pääseminen on vaikeata. Yrittämisen kulttuuri on edelleen monille vierasta, kun suvussa on totuttu olemaan palkkatöissä ja suurteollisuuden palveluksessa. Tämä klisee on nyt onneksi hiljalleen murtumassa.