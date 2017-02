Wanhat taas parketilla

Virolahden lukion wanhat eli tokaluokkaiset esittävät tänään tanssitaitojaan Virojoen koulun salissa.

Päivän aikana on jo nähty kaksi esitystä, mutta illalla on luvassa vielä yksi yleisöesitys, joka alkaa kello 18.

Wanhojen tansseilla on pitkä perinne lukioissa kautta maan, niin myös Virolahdella. Se on kakkosluokkaisille, jotka nyt jäivät koulunsa vanhimmiksi abien siirryttyä lukulomalle, tärkeä päivä, jota varten harjoitellaan syksystä lähtien.

Tänään aamulla ensimmäiseen näytökseen valmistautuneet Niko Rajastila, Olli Pohjola ja John Tenhunen kertoivatkin, että jännitystä on ilmassa.

Asiasta enemmän ensi viikon Kaakonkulmassa.