Meripäivät palaa Kantasatamaan

Kotkan Meripäivien tämänvuotisen MeripäiväAreenan ohjelmisto on valmis. Virkeän kaupunkifestivaalin ja samalla vietettävän The Tall Ships Races Kotka 2017:n iltajuhlissa Kotkan Kantasatamassa esiintyvät muun muassa Suvi Teräsniska, Lauri Tähkä ja Jari Sillanpää. Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi ohjelmisto on koottu kotimaisista kevyen musiikin tähtiartisteista, kerrotaan Meripäivien tiedotteessa.

Perjantaina MeripäiväAreenan lavalla nähdään vast’ikään Minun Suomeni -kappaleella ihastuttanut Lauri Tähkä, äskettäin vuoden Iskelmäalbumin Emmalla palkittu Suvi Teräsniska, sekä uudella kokoonpanolla keikkaileva Yö, jonka riveissä bassoa soittaa tätä nykyä kotkalainen Timo Mynttinen.

MeripäiväAreenan lauantaina yleisöä viihdyttävät uudella Vain Elämää – kaudella nähtävä Laura Voutilainen, folkhenkistä iskelmämusiikkia esittävä Tuure Kilpeläinen & Kaihon Karavaani sekä kevyen musiikin kuningas Jari Sillanpää.

MeripäiväAreenan perjantain ja lauantain ohjelmisto on K-18, mutta torstain ohjelmasta pääsevät nauttimaan nuoremmatkin, kun ohjelmistoa täydentää Suomen suosituin poprock-yhtye Haloo Helsinki! ikärajattomalla keikallaan. Haloo Helsinki! piti vuoden sapattivapaan ja palaa takaisin keikkalavoille maaliskuun lopussa Tallinnan Saku Arenan suurhallikeikoillaan. Yhtyeen uusin Hulluuden Highway -kappale julkaistiin tammikuun lopussa, ja uusi samanniminen albumi julkaistaan 10. maaliskuuta. MeripäiväAreenan kaikki lipputyypit ovat myynnissä nyt Tiketissä, Lippupisteessä sekä Ticketmasterissa. Myynnissä ovat myös VIP-liput, joilla on pääsy erityiselle VIP-alueelle, jossa on omat palvelut sekä nautittavaksi oma VIP-buffetmenu.

Kotkan Meripäiviä on järjestetty vuodesta 1962. Kyseessä on yksi Suomen juhlavuoden suurimmista tapahtumista, ja tänä vuonna Meripäivät järjestetään jälleen Kotkan Kantasatamassa samaan aikaan The Tall Ships Races -tapahtuman kanssa 12.–16.7. MeripäiväAreena on osa Kotkan Meripäiviä, ja sen iltaohjelman tuotannosta vastaavat N.C.D. Production Oy sekä Warner Music Live yhteistyössä Kotkan kaupungin kanssa.