Yli kolmannes pk-yrityksistä kaavailee omistajanvaihdosta

Kymenlaaksossa 36 prosenttia pk-yrityksistä suunnittelee omistajanvaihdosta seuraavan viiden vuoden aikana. Kun puhutaan seuraavasta kymmenestä vuodesta, yli 50 prosenttia yrityksistä pyrkii samaan. Tiedot ilmenevät Kymen Yrittäjien tällä viikolla julkaisemasta yritysbarometrista.

Yrityksen tai liiketoiminnan ostoa suunnittelee alle viidennes alueen yrityksistä.

– Valtakunnallisesti ja myös Kymenlaaksossa joka viides pk-yritys näkee yrityskaupat mahdollisena kasvun kiihdyttäjänä. Koska valtakunnallisesti noin 40 prosenttia yrityksistä ilmoittaa luopuvansa yritystoiminnasta tulevien kymmenen vuoden aikana, haluamme olla vaikuttamassa siihen, että myyjät valmistautuvat myyntiin ajoissa ja että kasvuhakuisilla ostajilla kauppa ei jää rahoituksesta kiinni, toteaa Finnveran aluejohtaja Mirjam Sarkki yrittäjien tiedotteessa.

Suomen Yrittäjien, Finnveran sekä työ- ja elinkeinoministeriön toteuttamassa kevään pk-yritysbarometrissa Suomen pk-yritysten odotukset lähiajan suhdannenäkymistä jatkavat hienoista kasvua.

Koko maassa sekä alueella odotukset henkilökunnan määrästä ovat positiivisempia kuin syksyllä. Noin viidesosa maakunnan yrityksistä arvioi henkilökunnan määrän kasvavan kuluvan vuoden aikana. Ainoastaan viisi prosenttia alueen vastaajista ennakoi joutuvansa vähentämään henkilökuntaa.

– Nyt on tärkeää löytää suhdanneodotuksiin ja lisääntyneeseen kasvuhakuisuuteen sellaisia kannusteita, jotka rohkaisevat yrityksiä kehittämään ja kansainvälistymään, investoimaan ja työllistämään. Rahoituksen saatavuudella ja joustavilla työllistämisratkaisuilla on keskeinen rooli kehitysnäkymien toteutumisessa, Kymen Yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Moberg sanoo tiedotteen mukaan.

Barometrin perusteella kymenlaaksolaisten yritysten kasvuhakuisuus on lisääntynyt viime syksystä. Lähes puolet alueen yrityksistä on voimakkaasti tai mahdollisuuksien mukaan kasvua hakevia. Asemansa pyrkii säilyttämään kolmannes yrityksistä. Yritystoiminnan loppumista ennakoivia yrityksiä on saman verran kuin syksyllä eli kolme prosenttia.

Kasvua haetaan muun muassa henkilöstön koulutuksesta ja investoinneista, vaikka investointeihin suhtaudutaan vielä varauksella.

Kymenlaaksolaisista yrityksistä 19 prosentilla on liiketoimintaa ulkomailla, näistä yli puolella on kyse suorasta vientitoiminnasta. Suoraa tuontitoimintaa on noin joka kymmenellä yrityksellä.