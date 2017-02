Virolahden lukiosta tulee hevosurheilulukio ensi syksynä

VIROLAHDEN lukiosta tulee ensi syksystä alkaen hevosurheilulukio. Lukio on tekemässä sopimukset sekä Harjun oppimiskeskuksen että Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemian kanssa. Harjun kohdalla kysymys on yhteistyön tiivistämisestä, kun taas urheiluakatemia tulee kokonaan uutena kumppanina mukaan opetukseen.

Virolahden lukio ja Harju ovat tähänkin asti tehneet yhteistyötä kaksoistutkinnon puitteissa, mutta jatkossa lukion status tulee muuttumaan vielä enemmän hevospainotteiseksi.

Kevään yhteishaussa hakuun tulee hevosurheilu -mallinen lukio, joka mahdollistaa lukio-opintojen ohella hevosharrastuksen jatkamisen tai jopa valmentautumisen kilpaurheilijana.

– Hevoslukioita on Suomessa muun muassa Rautalammilla, Ruovedellä ja Kuhmoisissa, mutta täältä Kaakkois-Suomesta sellainen puuttuu. Katsoimme jopa velvollisuudeksi tarjota alueelle tällaista palvelua, sanoo Harjun oppimiskeskuksen rehtori Mika Palosara.

Harjun ohella Virolahden lukio on aloittamassa yhteistyötä Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemian kanssa. Se tarkoittaisi mahdollisuutta lukio-opintojen ja urheiluvalmennuksen yhdistämiseen.

– Käytännössä opiskelijat pystyvät käymään kahtena aamuna Haminassa omissa urheiluakatemian valmennuksissaan. Yhteistyö tarjoaa meille hyvän mahdollisuuden, koska tähän asti virolahtelaiset ja miehikkäläläiset urheilijat ovat karanneet meiltä muualle, rehtori Auli Hyttinen sanoo.

Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemia on perustettu vuonna 2004 Kotkan urheilijakoulutuksen toimintaperiaatteiden pohjalle. Urheiluakatemian keskeisimpänä toimenkuvana on kansalliselle tai kansainväliselle huipulle tähtäävien tai siellä jo olevien urheilijoiden päivittäisvalmennuksen tehostaminen ja opiskelujen tukeminen.

