LiikennemÃ¤Ã¤rÃ¤t kasvussa VaalimaantiellÃ¤

Ylämaan alueraati tutustuu ensi viikolla erityisesti Vaalimaantien liikennemääristä saatuihin tietoihin. Ne kertovat ajoneuvomäärien huomattavasta kasvusta.

Ylämaan kohdalla viime heinäkuun keskimääräinen liikennemäärä oli vuorokaudessa 1 700 ajoneuvoa. Automaattista liikenteenseurantaa on samassa kohteessa tehty vuodesta 2003 ja heinäkuun lukema oli uusi ennätys, kertovat Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen tilastot.

Sen jälkeen keskimääräinen liikennemäärä on jatkanut kasvuaan Ylämaan kohdalla 400 ajoneuvolla vuorokaudessa.

Liikennemäärien kasvu on nostanut esiin vaatimuksia Vaalimaantien pikaisesta parantamisesta. Keskustan valtuustoryhmä on aloitteessaan patistanut Lappeenrannan kaupunkia aktiivisuuteen asiassa.

Lappeenrannan ja Vaalimaan välisiä liikennemääriä verrataan Ely-keskuksen seurannassa nyt erityisesti Taavetin ja Haminan välisen valtatie 26:n lukuihin. Molemmat ovat tärkeitä raskaan liikenteen reittejä Etelä-Karjalan teollisuuden ja Kymenlaakson satamien välillä.

Ylämaan alueraati kokoontuu torstaina 2. maaliskuuta kello 17.30 Ylämaan urheilu- ja nuorisotalolla.