Jos tietokone puuttuu?

Tiedämme, että sote- ja maakuntauudistus tulee 1.1.2019, ainakin niin on suunniteltu.

Samanaikaisesti kunnassamme kehitellään monenlaisia muutoksia ja uudistuksia. Usein ne muuttavat täällä olevien ja tänne jäävien palveluiden toteuttamistapoja. Näitä tuleekin kehittää niin tarvitsijoiden kuin suorittajien tarpeiden mukaan. Aikaisemmin tilattiin palvelut ”kasvotusten”, nyt mukaan tulee uusia menetelmiä. Molempia varmasti tarvitaan.

Muutoksia mahdollistaa usein digitaalisuus (ITC), jonka uskotaan tuottavan uusia lisäpalveluja, tai ainakin vanhan korvaajia. Valinnanvapauden lisääntymisen myötä myös palvelujen saatavuus lisääntyy, jos toimijoita tulee enemmän. Kilpailu puolestaan lisää laatua.

Tuleva maakuntahallinto saa organisaatioonsa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisvastuun, sekä nyt jo toiminnassa olevat vanhusneuvostojen tehtävät. Tätä pidetään positiivisena asiana. Tiedämme että nykyiset neuvoston jäsenet turvaavat iäkkäämmän väestön mahdollisuuksia osallistua heitä koskeviin päätöksiin. Hyvillä neuvoilla ja päätöksillä he saavat tarvitsemansa hoidon, hoivan ja muita heille tärkeitä palveluja. Uskotaan että tulevaisuus on vanhuksille vielä parempi.

Uusissa palvelujen tilausmenetelmässä on kuitenkin ongelmia.

Monessa pitäjässä ja myös meillä on henkilöitä, jotka eivät koskaan hanki tietokonetta, älypuhelinta, tai vastaavaa. Joillekin laitteen käyttö on mahdotonta. Onko tämä väestönosa suunnitelmissa riittävästi huomioitu?

Erityisesti siirtymävaiheessa ja siihen valmistautuessa on valtuutettujen, kunnan ja sote-henkilöiden huomattava tämä ongelma. Kunnassa on suunnitteluvaiheessa huomioitava tämä ITC:n osaamisen puuttuminen ja varauduttava siihen. Ratkaisuun on monia keinoja, otetaan niitä käyttöön.

Mielestäni kaikilla uudistuksia esittävillä on velvollisuus vaikuttaa ongelmiin positiivisesti ja rakentavasti.

Kaarlo Makkonen

Valtuutettu (Kok)