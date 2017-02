Koulutukseen uutta virtaa

Tiistaina alkanut kevään yhteishaku on virolahtelaisittain monella tapaa mielenkiintoisempi kuin vuosiin. Haettavana on nimittäin Virolahden hevosurheilu-painotteinen lukio ja koulutustarjontaansa monipuolistanut Harjun oppimiskeskus.

Hevosurheilulukio on nimensä mukaisesti hevosiin ja urheiluun painottuva koulu. Se tarkoittaa, että osa sen kursseista suoritetaan jossain muualla kuin Virojoella. Lisäksi sinne odotetaan hakeutuvan sellaisia nuoria, joilla on hevosharrastuksen tai kilpaurheilun parissa kauaskantoisempia suunnitelmia. Lukion painotukset mahdollistavat sen, että nuoret pystyvät paremmin jatkamaan harrastustaan tai harjoitteluaan osana opiskelua.

Harjun oppimiskeskuksessa ryhdytään puolestaan vuosien tauon jälkeen kouluttamaan uudelleen maatalouden ammattilaisia. Maaseutuyrittäjän perustutkinto tarjoaa tässä vaiheessa 18 aloituspaikkaa alasta kiinnostuneille nuorille.

Kokonaan uusi koulutusala ovat puolestaan luonto-ohjaajan ja luonnonvaratuottajan tutkintoon tähtäävät koulutukset. Tässä vaiheessa näiden koulutusten osalta puhutaan aikuiskoulutuksesta. Luonto-ohjaajat voivat toimia esimerkiksi elämysmatkailuyrityksissä tai muissa matkailu-, vapaa-aika- ja hyvinvointipalveluja tarjoavissa yrityksissä tai julkisissa tehtävissä. Luonnonvaratuottajat voivat puolestaan toimia esimerkiksi yrittäjinä, jotka tekevät tuotteensa luonnosta kerätyistä materiaaleista ja jatkojalostavat niitä.

Virolahden lukiolla oli muutama vuosi sitten vaikeuksia saada riittävästi opiskelijoita, mutta nyt tilanne on selvästi parantunut. Uudenlainen tarjonta ei ainakaan heikennä tilannetta.