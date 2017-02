TyÃ¶nkuva mullistui muutosten myÃ¶tÃ¤

ELÄINLÄÄKÄRI Seppo Ukkolan lähes 30-vuotiseen uraan Virolahden kunnaneläinlääkärinä sopii paljon tarinoita. Osa niistä on syöpynyt lähtemättömästi hänen mieleensä.

Yksi mieleen painuneista vaiheista uran varrella oli toimiminen EU:n virallisena rajaeläinlääkärinä vuosina 1995-2011. Vaalimaa oli ainoa raja-asema , jonka kautta sai tuoda myös elintarvikkeita EU:n alueelle kaupallisen eläintuonnin lisäksi. Lähinnä sieltä tuli koiria ja hevosia, mutta Neuvostoliiton hajottua liikenne kasvoi huomattavasti, niin myös eläinten liikkuminen.

Pesti oli maan ensimmäinen ja se piti rakentaa tyhjästä.

– Minkäänlaista opetusta siihen ei saanut, eikä osattu neuvoa Helsingistäkään. Ainoa ohje oli, että tee niin kuin parhaaksi näet, Ukkola muistelee.

Kun liikenne lisääntyi, työmäärä kasvoi ja kaikki piti tehdä oman toimen ohella.

– Se oli henkisesti raskasta aikaa. Raja työllisti koko ajan enemmän ja enemmän ja Brysselissä piti käydä usein neuvottelemassa.

Vuosien mittaan toimenkuva, menetelmät ja työtilat kehittyivät. Jopa niin, että niihin käytiin tutustumassa myös Venäjältä.

– Ensin tuli sellainen muutaman henkilön ryhmä, joka teki pohjatyön. Sitten minuun otettiin yhteyttä Venäjältä, että milloin minun sopisi tavata maatalousministeri. Aika lyötiin lukkoon parin kuukauden päähän. Vierailulle tulivat ministeri ja tullin ylipäällikkö. Siitä ei oikein Helsingissä tykätty, että he olivat suoraan minuun yhteydessä, Seppo Ukkola naureskelee.

Vuonna 2011 Evira otti hoidettavakseen rajaeläinlääkärin tehtävät. Työmäärä oli kasvanut niin paljon, ettei kunnaneläinlääkäri pystynyt sitä hoitamaan oman toimensa ohella.

Seppo Ukkolan taival eläinlääkäriksi alkoi hänen kotitilaltaan Miehikkälästä.

– Siellä näki millaista eläinlääkärin työ on. Se oli turvallinen valinta ja pääsin vielä heti ensimmäisellä yrittämällä sisään Eläinlääketieteelliseen korkeakouluun Helsinkiin syksyllä 1974.

Valmistumisensa jälkeen oli armeijan vuoro. Peruskoulutuksen jälkeen hän hakeutui lääkintä-RUK:uun ja sieltä kokelaana Niinisaloon.

– Sinne hakeuduin tarkoituksella, kun siellä palveli siihen aikaan Suomen paras hevoslääkäri Antero Tupamäki. Hän opetti minulle paljon hevostenhoidosta, niistä taidoista on ollut paljon hyötyä, Ukkola kiittelee.

Armeijan jälkeen tie vei Parikkalaan, jossa hän toimi kunnaneläinlääkärinä kuusi ja puoli vuotta. Sitten tuli tieto, että Virolahden pitkäaikainen eläinlääkäri Kauno Seppälä, joka tunnettiin paremmin nimellä K.Y. Seppälä, oli jäämässä eläkkeelle. Ukkola sai viran hänen jälkeensä.

– Minulle tuli täyteen 29 vuotta ja kolme kuukautta, kun Seppälä toimi miltei 30 vuotta ja hänen edeltäjänsä Vilho Louhelakin saman verran. Virolahdella on siis menty kolmen eläinlääkärin voimin lähes sata vuotta, se on aika harvinaista koko maankin mittapuussa, Seppo Ukkola sanoo.

Kolme vuosikymmentä, johon mahtuu muun muassa Suomen EU-jäsenyys ja sitä seurannut maatalouden murros, ovat muuttaneet eläinlääkärin työtä merkittävästi.

– Byrokratian määrä on moninkertaistunut, lääkkeet ja hoitomenetelmät ovat muuttuneet. Niillä tiedoilla, jotka sain valmistuessani 1980, ei tänä päivänä tulisi toimeen ollenkaan. Tämä on ollut jatkuvaa kouluttautumista. Esimerkiksi lehmien kiimahoidossa ei ole enää käytössä yhtään sellaista lääkettä, jota silloin käytettiin, Ukkola mainitsee esimerkkinä.

Toisen esimerkin hän ottaa myös nautapuolelta.

– Kun vielä 1980-luvulla lehmät lypsivät sellaiset 4 500 – 5 000 kiloa vuodessa, nyt määrä on keskimäärin 10 000 kiloa. Se on jalostuksen ja erityisesti oikean ruokinnan tulosta.

Paljon hyvää kehitystä on siis tapahtunut, mutta kaikissa asioissa ei valitettavasti ole käynyt niin.

– Kotieläimille on tullut elintasosairauksia. Ehkä se on yltäkylläisyyttä. Koiria ruokitaan liikaa, samoin hevosia. Omistajien tietotaito tuntuu olevan heikompi kuin aiemmin. Se taas johtuu siitä, että aikaisemmin kaikki kotieläimet olivat jollakin tavalla hyötyeläimiä, nyt ne ovat lemmikkejä, Ukkola pohdiskelee.

Eläkepäiviään Seppo Ukkola kertoo viettävänsä rauhallisissa merkeissä.

– Kun tähän asti on pitänyt aina mennä kellon mukaan, tästä eteenpäin menen enemmän biologisen kellon mukaan. Puutarhanhoitoa, kuntoilua, mökkeilyä, kalastusta ja matkustelua.

Seppo Ukkola teki viimeisen työpäivänsä viime perjantaina ja virallinen eläkeikä astuu voimaan 1. huhtikuuta. Hänen tilalleen Virolahden kunnaneläinlääkäriksi tulee Tiina Lindholm.

JUKKA KINNUNEN