Teiden nimiÃ¤ uusitaan MiehikkÃ¤lÃ¤ssÃ¤

Rakennuslautakunta aikoo nimetä uudelleen kaksi tietä Miehikkälässä. Kysymys on siitä, että Opintien ja Yhdystien kohdalla samannimiset tiet löytyvät myös Virolahdelta. Tämä saattaa aiheuttaa sekaannusta esimerkiksi postinjakelussa ja pelastustehtävissä.

Lautakunta päättää huomenna illalla Opintien ja Yhdystien uusista nimistä. Opintie on esityksen mukaan tarkoitus muuttaa Koulutieksi ja Yhdystien uudeksi nimeksi on tulossa Palotie.

Molemmat tiet sisältyvät Saivikkalan kylän asemakaavaan.