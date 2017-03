Sählykerhojen suosio huipussaan Ylämaalla

SEURAKUNNAN sählykerhot ovat yltäneet ennen kokemattomaan suosioon Ylämaalla. Aiemmin jaettuihin kolmeen ryhmään on ollut ennätysmäärä halukkaita osallistujia, ja uusien järjestelyjen myötä on onnistuttu saamaan ryhmille yksi kokonainen vuoro lisää.

Tämän mahdollisti joustava yhteistyö osallistujien ja kaupungin kesken, kun vuorojen aikatauluja hieman rukattiin ja tilojen käyttöön saatiin lisäaikaa.

Suosion suuruudesta kertoo tyhjentävästi kerhon vuoroilla pelaavien lasten ja nuorten määrä suhteutettuna koululaisten määrään. Ylämaan koulussa puurtaa 65 tulevaisuuden toivoa, joista jopa noin 50 viihtyy torstaisin mailan varressa. Aikamoinen prosentti.

Miten lapset kokevat pelikerhon? Vastaus osallistumisen syihin on yksimielinen iästä riippumatta.

– Että on jotain tekemistä. Täällä on kivempaa kuin kotona, Aki ja Eetu kiteyttävät.

Kotijoukot ovat kuitenkin perustavanlaatuinen pohja kerhojen toteutumiselle. Lappeen seurakunnan nuorisotyönohjaaja Martti Lähteenmäki arvostaa suuresti vanhempien panosta toiminnassa.

– Ilman vanhempia tämä ei toimisi. Heidän panoksensa on huomattava jo siksi, että he ohjaavat kerhoja talkoovoimin. Ja siksi, että he järjestävät aikaa lasten kuljettamiseen. He kokevat toiminnan merkitykselliseksi, olen heistä erittäin ylpeä, hän kiittelee.

Tänä vuonna pelataan siis neljässä ryhmässä, eskari-ikäisistä isoimpiin koululaisiin. Nuorten ryhmään ovat myös aikuiset tervetulleita. Pelaaminen ei vaadi keneltäkään täydellisiä taitoja, vaan pääasia on pitää hauskaa yhdessä.

– Ehdottomasti yhdessä tekeminen ja liikkuminen ovat tärkeimpiä asioita tässä. Kenenkään ei tarvitse ”osata pelata” lähteäkseen mukaan, tämä ei ole kilpailevaa toimintaa. Edistymisvaatimuksia ei ole samalla tavalla kuin isommissa lajeissa, kuten esimerkiksi jääkiekossa, Lähteenmäki sanoo.

– Lapset kokevat tämän mielekkääksi, vaikka osa harrastaa myös muita lajeja. Sähly on niihin kivana lisänä, hän jatkaa.

Sen verran käydään läpi lajia, että sääntöjä opetellaan ja välineiden hallintaa harjoitellaan. Sitten vain pelataan.

– Pienimpien kanssa opetellaan asioita vähän kerrallaan, keskittymiskyvyn ja omaksumisen puitteissa. Kun lapset kasvavat, alkaa luonnollisesti tekniikka kehittyä. 3.–4.-luokkalaisten pelit ovat mukavaa seurattavaa, kun motoriset taidot ovat kehittyneet ja säännöt hallussa. Ja vauhtia riittää, iloitsee Lähteenmäki.

Lappeen seurakunta on järjestänyt pelikerhoja Ylämaan koulun liikuntasalissa seitsemisen vuotta, eli siitä asti kun Ylämaa yhdistyi Lappeen seurakuntaan.

Kerholaisten määrä on vuosien mittaan ollut jatkuvasti kasvussa, ja on saavuttanut nyt tähänastisen huippunsa. Merkittävin syy tähän on lasten kasvaminen ja harrastuksen jatkamisen halu. Suuri osa yläkouluikäisistä nuorista on aloittanut sählyharrastuksensa heti toiminnan alkuaikoina. Näin ollen myös osa vanhemmista on ollut mukana ohjaamisessa alusta asti.

– Vaikka meidän toiminta ei olekaan varsinaisesti kilpailevaa, lapset odottavat aina innolla rovastikunnan vuosittaista sählyturnausta. Sinne mennään voittamaan, ohjaaja ja vanhempi Pasi Hannula nauraa.

– Sekä tietenkin pitämään hauskaa. Turnauksessa on rento ote, vaikka tuomaroimassa onkin Lappeenrannan salibandyseura NST:n pelaajia, Lähteenmäki lisää.

Martti Lähteenmäki toivoo, että kerhotoiminta saa jatkua tulevaisuudessa taloudellisista paineista huolimatta.

– Tilavuokrat ovat suuri kustannuserä. Toivon, että niiden korotuspaineet eivät pääsisi vaikuttamaan kerhotoimintaan. Lasten ja nuorten liikkumisen ylläpitäminen ja lisääminenkin ovat tärkeintä, hän muistuttaa.

JAANA HALLIKAINEN