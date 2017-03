Venepaikkamaksuihin iso korotus

Virolahden tekninen lautakunta päätti keskiviikkona korottaa kunnan venepaikkamaksuja useita kymmeniä prosentteja. Ukkosaaren laituripaikkojen maksut nousevat noin 50 prosenttia ja muut venepaikkamaksut noin 20 prosenttia.

Venepaikkamaksuja ei ole korotettu Virolahdella useisiin vuosiin. Viimeksi maksuja tarkistettiin tammikuussa 2010. Tekninen johtaja Markku Uski toteaakin, ettei entisillä maksuilla pystytty enää kattamaan venepaikkojen hoidosta aiheutuvia kuluja.

Virolahden kunnalla on Ukkosaaren laiturissa 17 vuokrapaikkaa. Kunnan omistamilla alueilla venettä pitäviä on ollut keskimäärin 90.

Ukkosaaren laituripaikan uusi maksu on 124 euroa. Kunnan omistamilla mailla venettä pitäviltä peritään 43,40 euroa. Summat sisältävät arvonlisäveron.

Vierasvenelaitureissa venettä voi pitää ilmaiseksi korkeintaan viisi vuorokautta. Sen jälkeen laituripaikka maksaa 6,20 euroa vuorokaudessa.

Kunnalla on myös veneiden talvisäilytyspaikkoja lähinnä Klamilan kalasatamassa. Säilytysmaksuksi vahvistettiin 124 euroa, joka sisältää myös trailerin säilyttämisen kesäaikana. Uutena maksuna käytöön otettiin käyttöön pelkkä kesäsäilytysmaksu, joka on 49,60 euroa.

Uudessa venepaikkataksassa ei enää ole erillisiä hintoja paikkakuntalaisille ja ulkopaikkakuntalaisille.

– Ne päätettiin poistaa, sillä Korkein hallinto-oikeus on tehnyt Pyhtään maksujen osalta päätöksen, ettei vieraspaikkakuntalaisia saa kohdella eri tavalla kuin kunnan asukkaita, Uski selvittää.

Venepaikkamaksujen korotuksella kunta arvioi saavansa noin 1600 euroa lisää tuloja. Kuluvan vuoden talousarviossa tuloja on budjetoitu yhteensä 5200 euroa. Menoja kertyy 25 800 euroa. Summa sisältää Ukkosaaren laiturin lisäponttonin hankinnan ja asennuksen.