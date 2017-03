Miehikkälän koululle liikuntavälineitä

Miehikkälän koulu on yksi niistä 185:stä koulusta, jotka saavat tässä kuussa lahjoituksena olympiakomitean ja leipomoyritys Pågenin lahjoittaman liikuntavälinesetin.

Kyseiset tahot järjestivät jo toistamiseen koululiikuntaa tukevan kampanjan, jonka tavoitteena on lahjoittaa tuhansia liikuntavälineitä alakouluille.

Leipomoyritys Pågen teki kampanjaan 10 000 euron alkulahjoituksen, minkä lisäksi jokaisesta kampanja-aikana myydyistä tietyistä tuotteista lahjoitettiin kampanjaan kaksi senttiä. Viime syksyn aikana kerättiin kasaan yli 35 600 euroa, jolla lahjoitetaan liikuntavälineitä 185 alakoululle ympäri Suomen. Kahden kampanjan yhteenlaskettu keräyssumma on yli 70 000 euroa.

Kampanjan taustalla on tieto, jonka mukaan suomalaislapset liikkuvat entistä vähemmän.

Kahden kampanjan myötä Pågen ja suomalaiset kuluttajat ovat tukeneet yhteensä 106 500 alakoululaisen liikuntamahdollisuuksia lahjoitussumman avulla. Liikuntavälineitä saatiin kerättyä yhteensä 355 koululle.

– Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyön tuloksiin. Monissa alakouluissa on pula liikuntavälineistä, ja se voi vaikuttaa lasten innostukseen ja siihen kuinka paljon lapset liikkuvat välitunneilla. Kun resurssit välineiden hankintaan ovat kouluissa vähentyneet, on hienoa, että yritykset Pågenin tavoin tulevat apuun, kertoo olympiakomitean pääsihteeri Teemu Japisson.

Kukin koulu saa helmi-maaliskuun aikana noin 200 euron arvoisen paketin liikuntavälineitä. Lahjoitus sisältää välituntikäyttöön koulujen toiveiden mukaan muun muassa erilaisia palloja, frisbeetä, sulkapallomailoja ja -palloja sekä hyppynaruja.

Lahjoituskoulut arvottiin mukaan hakeneiden koulujen joukosta. Lahjoituksia toivoi tänä vuonna 514 koulua eli yli neljännes kaikista Suomen alakouluista.