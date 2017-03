Attendo osti Ylämaan Tapiokodin

Attendo on ostanut Ylämaalla toimivan yksityisen Tapiokoti Oy:n osakekannan. Tapiokoti tarjoaa kuntoutus- ja asumispalvelua mielenterveys- ja päihdekuntoutujille.

Yksikössä on yksitoista tehostettua sekä kolme kevyemmän palveluasumisen asukaspaikkaa, jotka siirtyivät Attendolle maaliskuun alussa. Myös työntekijät siirtyivät Attendolle vanhoina työntekijöinä.

Tapiokoti toimii Ylämaan keskustassa Tapionrinteen palvelutalossa, jonka omistaa Ylämaan Kosenkotiyhdistys. Yksikön on perustanut yrittäjä Tuija Saarenniemi vuonna 2005.

– Vuodet yrittäjänä ovat olleet antoisia, mutta paikoin raskaita. Koen, että nyt on oikea aika siirtyä uusien haasteiden pariin. Jätän luottavaisena minulle tärkeän yrityksen Attendon vastuulle, Tuija Saarenniemi, sanoo.

Tapiokodin toiminnasta vastaa jatkossa Attendon aluejohtaja Satu Louejoki. Louejoen mukaan Tapiokodin toiminta jatkuu omistajavaihdoksesta huolimatta pitkälti ennallaan.