Mobiilitankkaus onnistuu nyt

Kymenlaakson Seudun Osuuskauppa on ottanut käyttöön mobiilitankkauksen kaikilla 20 ABC-asemallaan. Tankkauksessa tarvitaan älypuhelimen, jonka S-mobiili-sovellukseen on rekisteröity S-Etukortti Visan tiedot.

Asemalla puhelimen sovellus tunnistaa auton sijainnin, jolloin tankkaajan tehtäväksi jää valita sovelluksesta mittari ja tankata. Maksaminen hoituu automaattisesti maksukortilta. Tankkaus vaatii yhteensä vain kolme painallusta älypuhelimella.

Mobiilitankkausksen etu on se, että sen avulla asiakas voi myös seurata polttoaineen kulutusta euroissa ja litroissa. Palvelu on saatavilla iPhone-, Android- ja Windows-älypuhelimille.

S-mobiili-sovellus on maksuton.