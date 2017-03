Ikäihmisten projektista kasvoi pysyvää toimintaa

VIISI VUOTTA kestänyt Palveluyhdistys Ratevan hallinnoima Miä ite – Myö yhessä -projekti sai arvoisensa päätöksen tiistaina Miehikkälän koulukeskuksessa juhlaseminaarin merkeissä. Parasta projektissa oli kuitenkin se, että siitä kasvoi pysyvää toimintaa, jota Kaakonkulman kylillä tullaan nyt jatkamaan.

– Projekti -sana on nyt unohdettava ja meistäkin tuli koordinaattoreita, projektia kaksi viimeistä vuotta vetänyt Satu Suni kertoi salintäyteiselle seminaariväelle.

Suni ja Anni Pekkinen jatkavat siis edelleen maaseudun ikäihmisten hyvinvoinnin eteen tekemäänsä työtä. Tämän vuoden alusta se tapahtuu Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n tukemana, kun aikaisemmin puhuttiin Raha-automaattiyhdistyksen tuesta.

– Kyllä se Rahis on minunkin selkäytimeeni niin tarttunut, että sitä tulee edelleen vahingossa käytettyä, Suni naureskeli.

Ja kun kuluneet viisi vuotta on puhuttu projektista, jatkossa puhutaan Ite ja yhessä -toiminnasta. Nimi lyhentyi, mutta toiminta säilyy.

– Pääpaino tulee olemaan samoissa asioissa kuin projektinkin aikana, Suni korosti.

Uutta on se, että Virojoelle tullaan avaamaan kerran viikossa avoinna oleva toimipiste toimintaa varten. Muuten jatketaan yli 65-vuotiaiden kotona asuvien ikääntyvien tukemista arjen askareissa, ystävätoimintana, nettiopastuksilla ja kylien kohtaamispaikoilla, jotka rakentuivat projektin aikana.

– Jatketaan ja edelleen myös otetaan vastaan toiveita, Suni vinkkasi.

Viimeisten kahden vuoden aikana projektissa rakennettiin toimintamalli, johon nuo edellä mainitut toimintamuodot sisältyvät.

Esimerkiksi arjen apu voi olla vaikkapa halkojen sisälle kantoa tai imurointia.

– Kaikkea sellaista pientä toimintaa, jota kotona asuva ei pysty itse tekemään, vaikka muuten elämä olisikin mallillaan, Satu Suni kiteytti.

Ystävätoiminta on myös arvossa arvaamattomassa.

– Vapaehtoisia ystäviä tarvitaan, kun välimatkat voivat olla pitkiä. Joku haluaisi pelata shakkia, mutta kun kylältä ei löydy enää shakkikaveria. Ystävänä voi toimia monella tavalla, mutta tavoitteenamme on ”vapaaehtoispankin” kerääminen.

Myös tietokoneiden kanssa toimiminen on tärkeätä. Sen osoittivat projektiaikana toteutetut seniorit surffaa -nettiopastukset.

– Täytyy sanoa, että niiden suosio yllätti meidät täysin. Ja tietokonettahan tarvitaan yhä enemmän, Anni Pekkinen muistutti.

Juhlaseminaarissa vieraillut ja maaseudun ikäihmisten hyvinvointia tutkinut MMM, agronomi Ritva Pihlaja korosti sitä, että kuukauden päästä valittavilla kuntapäättäjillä ja ensi vuonna valittavilla maakuntavaltuustoilla on kokonaan toisenlainen rooli kuin aiemmin.

– Heillä tulee olemaan aivan hirvittävän iso rooli tässä muutoksessa. Paikallinen vastuu ihmisten hyvinvoinnista kuuluu asukkaille, kunnille, paikallisille järjestöille, yrityksille ja seurakunnille yhdessä. Nyt on se aika, kun tähän ajatukseen on herättävä, Pihlaja painotti.

Hän muistutti, että keskustelu käy tällä hetkellä lähes yksinomaan sen pohjalta, mitä palveluja tullaan minnekin jättämään.

– Sote-puhe liittyy vahvasti palveluihin, mutta ihmisten hyvinvointi on paljon muutakin. Yksi huolenaihe on se, että kun mennään maakuntatason palveluihin, isot budjetit eivät söisi pieniä paikallisia tarpeita.

– Paikallisuus on kuorotoimintaa, laiturin kunnostamista ja ukkokerhojen kokoontumisia. Niitä pieniä asioita, joita onneksi täällä Miehikkälässä ja Virolahdella näyttää olevan.

– Tietyllä tavalla on ristiriitaista, ettei paikallisia järjestöjä arvosteta. Viestini on se, että uusien päättäjien on arvostettava kaikkea hyvinvointia tukevaa toimintaa. Sille työlle pitää antaa sille kuuluva arvostus, Pihlaja päätti.

Seminaarissa julkistettiin myös päättyneen projektin kokoama julkaisu 100 ajatusta hyvästä vanhuudesta maaseudulla. Siihen on koottu esikoululaisten, lukioikäisten ja ikäihmisten ajatuksia vanhuuteen liittyen.

– Ne ovat yllättävän samanlaisia esittäjän ikään katsomatta. Niissä puhutaan luonnosta, yhteisöllisyydestä, itsellisyydestä, rauhasta ja tekemisestä, Satu Suni pohdiskeli.

JUKKA KINNUNEN