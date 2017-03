Koulutuspaikat eivät saa karata Kotkaan

Vasta hiljattain on otettu puheeksi mitä maamme pojille kuuluu. On tiedetty, että nuorista, 20–24-vuotiaista miehistä noin 21 prosenttia on työttömänä, koulutuksen tai työvoiman ulkopuolella. Turhaan ei Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö ole nimennyt tilannetta kansalliseksi hätätilaksi.

Paikallisesti voimme torjua syrjäytymistä varmistamalla ammattikoulutuksen säilymisen Haminassa. Virolahdelta ja Miehikkälästä on Haminaankin matkaa. Kotkaan siirtyvä koulutus tekisi koulunkäynnin kotoa käsin käytännössä mahdottomaksi. Kokemus on osoittanut, että nuori tarvitsee kodin tukea siirtyessään peruskoulusta toisen asteen opintoihin.

Toisen asteen eli ammatillista koulutusta pitää olla saatavilla paikallisesti. Ammattikoulutusta pitää myös arvostaa niin, että käytännön ammatti on päämäärä sinänsä, eikä välivaihe jatkokoulutukseen.

Seutukunnallamme tarjottava ammatillinen koulutus on vaarassa. Säästöt ja virtaviivaistamissuunnitelmat uhkaavat siirtää suuren osan EKAMI:n eli ammattikoulun tarjonnasta Haminasta Kotkaan. Virolahden ja Miehikkälän kunnanvaltuustojen pitää tukea nuoriamme ja vaikuttaa niin, että toisen asteen ammattikoulutus pysyy Haminassa monipuolisena.

Mirja Isoin (vihr)

Klamila

Virolahti