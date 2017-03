Vaalimaantie tärkeimmäksi

Ylämaan alueraati nosti Vaalimaantien kunnostuksen tärkeimmäksi tavoitteekseen, kun raati kokoontui viime viikolla kevätistuntoonsa. Vaalimaantie on asia, joka uhkaa jäädä helposti muiden ajankohtaisten asioiden jalkoihin.

Vaalimaantien kunnostamisesta erityisesti Ylämaan ja Lappeenrannan keskustan välillä on keskusteltu paljon ja siitä on tehty myös valtuustoaloite. Ainakin toistaiseksi tarvittavat päätökset ja ennen kaikkea rahoitus puuttuvat. Kaakkois-Suomen ely-keskus aikoo tänä vuonna kuitenkin selvittää, kumpiko väylä on tärkeämpi, Vaalimaantie vaiko vt 26 Taavetista Haminaan.

Huomattavaa on, että juuri Vaalimaantie on nousemassa merkitykseltään aivan toiseen luokkaan, kun eteläinen moottoritie E18 valmistuu ensi vuonna lopulliseen muotoonsa. Jo nyt on nähty, että autoliikenteestä osa on siirtynyt käyttämään tätä reittiä. Olkoonkin, että osa siirtymisestä selittyy Lappeenrannan ja Taavetin välisellä sekä muilla valtatie 6:n tietyömailla, moottoritieyhteys tulee nopeuttamaan ja mukavoittamaan matkantekoa. Liikennemäärät siis kasvavat jo kotimaisenkin voimin.

Mutta ne kasvavat myös siksi, että samaan aikaan Pietarista Torfjanovkaan on valmistumassa Venäjän puolella moottoritie. Se taas tulee tarkoittamaan sitä, että yhä osa venäläisliikenteestä tulee käyttämään rajanylityspaikkana Vaalimaata, vaikka matka jatkuisikin täältä ostoksille Etelä-Karjalaan. Viipurista Nuijamaalle johtava uusi tie on vielä suunnittelun alkuvaiheessa, eikä sen toteutumisesta ole tarkempaa tietoa.

Ylämaalaiset ovat tärkeällä asialla patistelemassa päättäjiä huomaamaan se tosiasia, että Vaalimaantie on yhä tärkeämpi väylä tässä muuttuvassa tilanteessa.