Sotaveteraaniviikko alkaa

Suomen Sotaveteraaniliiton ja Rintamaveteraaniliiton keskeisimpänä tavoitteena on saada valmisteluun lakiesitys, jolla kaikille sotien 1939-1945 tunnuksen omaaville veteraaneille toteutetaan vuoden 2019 alusta samanlaiset kotipalvelut kuin mitä sotainvalideille sotilasvammalain nojalla jo nyt korvataan.

Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja Erkki Heikkisen mukaan tämä tarkoittaa sitä, että kaikille sodan käyneille tarjotaan samat yhteiskunnan kotipalvelut. Valtio käski miehet sotaan. Valtion pitää hoitaa tämäkin elämänvaihe.

Valtakunnallista Sotaveteraaniviikkoa vietetään 51. kerran 11.-19. maaliskuuta. Nimikollaan sotaveteraanit palauttavat mieleen talvisodan merkityksen sekä kertovat ajankohtaisista tavoitteistaan. Viikko on vuodesta 1967 ajoitettu talvisodan päättymispäivän mukaan.

Viikon valtakunnallinen avausjuhla on Eurassa huomenna lauantaina. Juhlapuheen pitää valtiovarainministeri Petteri Orpo. Juhla on samalla Euran Sotaveteraanien 50-vuotisjuhla.

Viikon päätösjuhlaa vietetään Hartolassa sunnuntaina 19. maaliskuuta. Juhlapuheen pitää puolustusministeri Jussi Niinistö. Juhla on samalla Hartolan Sotaveteraanien 50-vuotisjuhla ja sen naisjaoston 45-vuotisjuhla.