Marian musiikkiviikko seurakunnassa

Kevättalvinen musiikkitapahtuma, Marian musiikkiviikko järjestetään jälleen 19.- 26.3. Haminan seurakunnan järjestämällä tapahtumalla on pitkät perinteet, ja se sijoittuu aina Marianpäivää edeltäväksi viikoksi. Tämänvuotinen tapahtuma on jo yhdeksäs. Konsertit järjestetään Marian kirkossa ja vieressä sijaitsevassa Simeon-talossa. Musiikkiviikon ohjelmisto painottuu vahvasti laulumusiikkiin.

Marian musiikkiviikon aloittaa sunnuntaina 19.3. Aurum Ensemble, joka on kotkalainen neljän hengen lauluyhtye. Yhtye on perustettu keväällä 2015 ja siinä laulavat sopraano Karoliina Kiiski, Anu Korjus ja Minna Huomo, altto ja Mikko Hauhia, basso. Konsertin otsikkona on Ubi caritas (Missä rakkaus…).

Simeon-talossa tiistaina 21.3. pidettävän konsertin otsikkona on ”Miksi laulat lintuseni”. Laulumusiikkia esittävät tuolloin sopraanot Mari Lehtinen ja Terhi Solanterä. Pianistina esiintyy Kirsi Saari.

Torstain 23.3. konsertissa kuullaan maailman ehkä kuuluisimman amerikkalaisen gospellaulajan, Mahalia Jacksonin iki-ihania lauluja. Tunnetuimpia spirituaaleja kuullaan jazz-musiikin henkeen sovitettuina. Alttolaulaja Tiina Sinkkonen tulkitsee musiikkia yhdessä pianisti Eric-Olof Söderströmin, kontrabasisti Patrik Latvalan ja rumpali Thomas Törnroosin kanssa.

Marian musiikkiviikko päättyy Marian ilmestyspäivänä, sunnuntaina 26.3., jolloin esiintyvät sopraano Leena Arffman ja urkuri Marina Väisä. Konsertin nimenä on Ave Maria ja ohjelmassa on tunnettuja Ave Maria-sävellyksiä sekä urkumusiikkia.

Konsertteihin on vapaa pääsy. Konserttien ohjelman ostamalla voi osallistua kuluvan vuoden Yhteisvastuukeräykseen.