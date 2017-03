Kaakon kaksikon tulevaisuus auki

Vuoden 2019 alussa toimintansa aloittava maakuntahallinto tarkoittaa myös sitä, että Kaakon kaksikon yhteistyö loppuu nykymuodossaan. Jatkuuko se enää millään tavoin vai palataanko Kaakonkulmalla peruskuntamalliin, jossa molemmat kunnat huolehtivat sen jälkeen omista jäljelle jäävistä tehtävistään itsenäisesti, on vielä epäselvää.

Tätä asiaa kysyttiin myös kunnallisvaaliehdokkailta Kyläpuntari -kyselyssä. Suurin osa vastanneista katsoo, että yhteistyön aika totuttuun tapaan on päättymässä. Eri asia sitten on, jatkuuko yhteistoiminta ja millä tavoin. Osa toivoo jatkoa jossain muodossa, jotkut sanovat, että on parempi palata itsenäisiin kuntiin.

Ehdokkaiden mietteitä voi lukea viereisestä jutusta ja kaikki vastauksissa annetut kommentit ovat luettavissa Kaakonkulman nettisivulta.

Kaakon kaksikon yhteistyön sanotaan alkuvaikeuksien jälkeen sujuneen hyvin, kun puhutaan suorittavasta tasosta. Soraääniä kentältä ei enää juurikaan ole kuulunut.

Sen sijaan kuntien johtoportaissa on ollut havaittavissa selvää skismaa viime vuosina. Tästä ovat viestineet muun muassa taannoinen paloasemapäätös, jossa Virolahti halusi lopulta rakentaa omansa, Miehikkälän kouluratkaisut ja viimeisimpänä ambulanssin sijoituskiista. Havaittavissa on ollut nokittelua, jossa voittajia ei juurikaan ole.

Kun Kaakon kaksikon tulevaisuutta tulevien valtuustojen myötä joudutaan miettimään, syytä olisi muistaa, että uusien organisaatioiden rakentaminen tulee aina maksamaan. Kysymys on veronmaksajien rahoista kahdessa velkaantuneessa pikkukunnassa. Hyvä ja järkevä yhteistyö on edelleen molempien kuntien etu.