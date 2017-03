Häppilän Tapiola sai valtion korjausavustusta

Häppilän VPK on saanut 10 000 euron valtionavustuksen kylän VPK-talon eli Tapiolan kunnostukseen.

Kaikkiaan Kymenlaaksoon myönnettiin viisi valtionavustusta, joiden yhteissumma on 55 000 euroa. Korjausavustusten tarkoitus on säilyttää seurantalojen arvokasta rakennusperintöä sekä mahdollistaa talojen käytettävyyttä parantavat korjaukset.

Suurimman avustuksen sai kotkalainen Kymen Nuorisoseura Tapio, joka saa 19 000 euroa vuonna 1913 rakennetun nuorisoseurantalon peruskorjausten suunnitteluun sekä vesikaton ja julkisivujen korjaamiseen.

Nuorisoseura Tapion ja Häppilän VPK:n lisäksi seurantalojen korjausavustusta saivat Jaalan Hartolan Pienviljelijäyhdistys ja Kuusankosken VPK Kouvolasta sekä Summan Ponnistus ry Haminasta.

Seurantalojen korjausavustus on valtionavustus, jonka jakamisen opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut Suomen Kotiseutuliiton tehtäväksi. Avustusta voivat saada yhdistykset ja yhteisöt, jotka omistavat vapaaseen kansalaistoimintaan tarkoitetun seurantalon.