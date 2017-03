Kiintojää hupenee kovalla vauhdilla

Ilmatieteen laitoksen Jääpalvelun mukaan tällä hetkellä kiintojäätä on kaikkialla pitkin Suomen rannikkoa, mutta ulapalla jäätä on vain Perämerellä ja itäisimmässä osassa Suomenlahtea. Vaasasta etelään ja Suomenlahden rannikolla kiintojääkentässä on paikoin suuriakin avopaikkoja eivätkä jäät enää paksuunnu, laitoksen tiedotteessa muistutetaan.

– Enää ei ole varmaa tapaa sanoa, missä jää kantaa ja missä ei. Jään paksuus ei takaa turvallisuutta, sillä jää voi olla heikompaa kohvajäätä tai jo haurasta ja puikkoista kevätjäätä. Keväällä tumma jää on aina arveluttavaa, mutta myös kirkkaan valkoisella alueella voi vaara yllättää, sanoo jääasiantuntija Jouni Vainio.

– Tämä pitää muistaa myös Etelä-Suomen järvillä liikuttaessa, hän varoittaa ja viittaa useampiin eri puolilta Suomea tulleisiin ikäviin uutisiin, joissa jää on pettänyt auton alta.