Biokaasulaitoksen laajennus alkamassa

Haminan Energia Oy aikoo laajentaa Vaahterikossa sijaitsevaa biokaasulaitostaan kahdella uudella reaktorilla. Laajennus on suuruudeltaan noin 1,6 miljoonaa euroaja se toteutetaan vaiheittain maalis-syyskuun aikana tänä vuonna.

Biokaasulaitoksen nykyinen maataloudesta ja yhdyskunnista peräisin olevia biomassojen käsittelykapasiteetti on noin 19 000 tonnia vuodessa. Tuotettu biokaasu jalostetaan biometaaniksi sekä mädäte luomukelpoiseksi lannoitteeksi. Molemmilla tuotteilla on hyvä menekki. Tällä hetkellä laitokselle olisi tulossa enemmän raaka-ainetta kuin laitos kykenee käsittelemään, yhtiöstä kerrotaan.

Näistä seikoista johtuen Hamina Energia on päättänyt laajentaa olemassa olevaa biokaasulaitosta kahdella lisäreaktorilla. Myös biojätteen vastaanottoa laajennetaan, jotta pystytään vastaamaan biokaasun kysyntään tulevaisuudessa ja poistamaan logistiset pullonkaulat tuotannosta.

Haminan Energian Virolahden biokaasulaitos Vahterikonkankaalla käynnistyi vuoden 2015 lopussa. Suunnittelu alkoi vuoden 2014 loppupuolella ja rakentaminen seuraavana keväänä. Biokaasua on syötetty Haminan Energian maakaasuverkkoon viime vuoden helmikuusta lähtien.

Laitoksen laajennuksen toimittaa suomalainen BioGTS, joka toimitti myös aikaisemmat reaktorit laitokselle.