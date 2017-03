Pauli Kouki lähtee MM-kisoihin

Virolahden kunnanhallitus myönsi 1 000 euron avustuksen voimanostaja Pauli Koukille, kun hän osallistuu penkkipunnerruksen maailmanmestaruuskisoihin Yhdysvalloissa huhtikuussa. Kouki valittiin nyt ensimmäistä kertaa maajoukkueryhmään.

MM-kisat järjestetään Teksasin Killessä 16.-22. huhtikuuta.

Kouki on harrastanut penkkipunnerrusta 11 vuotta ja hänellä on 10 SM-kisamitalia. Hänellä on hallussaan myös alle 23-vuotiaiden 66 kilon sarjan Suomen ennätys. Koukin laji on klassinen penkkipunnerrus.

Taloudellista tukea tarvitaan valmennuksen järjestämiseen, varustehankintoihin ja kisamatkoihin.

Koukin seuraava tavoite on EM-kisat Ylitorniossa ja MM-kisat Vantaalla ensi vuonna.