Kunilan vuokratasoakin syytä miettiä

MIEHIKKÄLÄN kunnallisvaaliehdokkaille esitettiin sama kysymys, mutta hyvinvointikeskus Kunilan vuokratasoa koskien.

Kaikkiaan 25:stä vastaajasta 16 näkee, että kohtuullistamiseen olisi syytä. Näiden vastaajien joukossa on muutama, jotka sanovat ympäripyöreästi, että asia pitää ainakin tutkia.

Kuuden vastaajan mielestä nykyinen vuokrataso on hyvä ja kolme ei ilmoittanut kantaansa lainkaan.

Miehikkälän vastauksista ei puolueittain ole johtopäätöksiä tehtävissä, sillä asia jakaa mielipiteet.

Seuraavassa miehikkäläläisten vastaajien perustelut.

– Kyllä. Kunilan vuokrat on nostettu korkealle tasolle. Tätä on perusteltu sillä, että vuokrissa maksetaan korjausaikaisten lainojen pääoma- ja korkokuluja. Vuokrien kohtuullisuus pitää ehdottomasti selvittää palvelua saavien asiakkaiden kannalta.

Matti Astola (kok.) Miehikkälä

– Vuokrat täytyy olla sillä tasolla, että ne tukevat laadullisen palvelun tason säilyttämistä ja ettei erotusta maksateta toisilla vähempiosaisilla.

Katja Paldan (sd.) Miehikkälä

– Kyllä. Jos se pystytään toteuttamaan hoidon tasoa laskematta.

Jani Korpela (kok. sit.) Miehikkälä

– Kunilan vuokrien tulee kattaa kustannukset, mikä on tasavertainen kohtelu kaikille. On surullista, että Kunilan remonttiselvitys ei tuonut esille sitä miten kalliiksi remontti tulee käyttäjille.

Tuula Suomalainen (kok.) Miehikkälä

– Kyllä. Täytyy tutustua asiaan, ettei ole ihan huhujen varassa. Ainakin siltä osin täytyy tarkistaa, jota ei ole rempattu.

Jari Heinonen (kesk.) Miehikkälä

– Kyllä, mikäli ne todella ovat kohtuuttoman suuret.

Noora Harju (kok.) Miehikkälä

– Ei. Vuokrat on laskettu ja niihin saa asumistukea.

Markus Tylli (kesk.) Miehikkälä

– Ei. Kunilan vuokrat ovat kalliita, sitä ei käy kieltäminen. Päätös tehtiin lautakunnassa niillä tiedoilla mitä oli käytössä ja asiasta keskusteltiin pitkään. Vuokrat on laskettu omakustannusperiaatteella. Vuokrat koostuvat kiinteistön hoito- ja pääomamenoista, huonekohtaiset vuokrat sisältävät yhteisten tilojen osalta neliöiden jyvityksen. Kunnan talous on vuokrapäätöksen takana. Jotta voidaan taata Miehikkälässä ne palvelut, millä varmistetaan kuntalaisten hyvä ja sujuva arki, tulee talouden olla kunnossa. Se edellyttää tasapainoisen budjetin tekemistä ja siinä pysymistä. Vuokria voidaan kohtuullistaa seuraavan talousarviokeskustelun jälkeen. Kuntapäättäminen on kollegiaalista päätöksentekoa, välillä tehtävä kurjia päätöksiä ja vaikeita valintoja. Asumis- ja toimeentulotukea on mahdollista saada, huonon maksukyvyn takia ketään ei jätetä hoitamatta.

Sirpa Husu (kesk.) Miehikkälä

– Ensin pitää nähdä mitkä nykyiset vuokrat ovat ja mistä ne muodostuvat ja sen jälkeen tehdä päätöksiä.

Pekka Ruoppa (kesk.) Miehikkälä

– Kyllä. Nimenomaan kohtuullistaa, asukkaallehan tulee paljon muitakin kuluja palveluasumisessa, esimerkiksi hoitomaksut ja lääkkeet.

Riitta Tenkanen-Salmela (kesk.) Miehikkälä

– Vuokrakustannusten sisältö on syytä avata, jotta niitä voidaan tarkastella oikean kustannustiedon varassa ja tehdä johtopäätökset ja vertailut.

Tarja Alastalo (kesk.) Miehikkälä

– Ei. Ensimmäisen kohtuuttoman noston jälkeen niitä kohtuullistettiin. On olemassa sekä asumistukijärjestelmä että toimeentulotukijärjestelmä.

Katriina Törönen (kesk.) Miehikkälä

– Ei. Kunilan vuokrat on kohdallaan tällä erää, mutta tulevat sote-ratkaisut sanelevat Kunilan kohtalon.

Raimo Pakkanen (kesk.) Miehikkälä

– Ei. Huomio tulisi kiinnittää palvelujen kehittämiseen paremmiksi ja joustavimmiksi.

Annakaisa Kivelä (kesk.) Miehikkälä

– En pysty ottamaan kantaa, koska en tiedä Kunilan ja muiden vastaavien palvelutuottajien vuokratasoa.

Asko Laapas (kesk.) Miehikkälä

– Ensimmäistä kertaa ehdokkaana, ei näkemystä.

Ismo Kärhä (kesk.) Miehikkälä