Maaseutuvaikutusten arvioinnista

Meneillään olevan sote- ja maakuntauudistuksen poliittisina tavoitteina ovat palvelujen paraneminen ja kansalaisten yhdenvertaisuuden toteutuminen.

Käytännössä tämä trimmaaminen näyttää tapahtuvan pääosin keskittämällä palveluja isompiin yksiköihin.

Viime vuosina tutuksi tullut huoli lähipalveluiden säilymisestä nousee vahvasti esiin myös Miehikkälässä.

Maaseutuvaikutusten arvioinnilla tarkoitetaan paneutumista ennakolta seikkoihin, joilla uudistustilanteissa on suurta merkitystä harvaan asutun maaseudun ihmisten arkielämään.

Otetaan pari esimerkkiä valtion hallinnon uudistuksista Miehikkälän näkökulmasta.

Kelan konttori siirrettiin Haminaan. Se on auki kerran viikossa. Toimeentulotuesta päättäminen siirrettiin Kelaan vuodenvaihteessa.

Jos sinulla nyt on ongelma toimeentulotukeen liittyen, sinun tulisi päästä keskiviikkona Haminaan jonottamaan. Mutta, jos ei ole rahaa bussilippuun…

Alueen poliisiasema siirrettiin Kotkansaaren kaukaisimpaan kolkkaan viime vuonna. Päivystykselliset palvelut Haminasta lopetettiin.

Jos poliisia tarvitaan maaseudulla, silloin odotetaan pitkään…

Miten siis näissä muutoksissa otettiin huomioon vaikutukset maaseudulla asuvien ihmisten elämään? No, ei mitenkään.

Nämä varoittavat esimerkit on syytä muistaa, kun sote- ja maakuntauudistus Kymenlaaksossa etenee. Poliittisessa valmistelussa mukana olevien ykkösasiana on oltava todellisten sote-lähipalveluiden perusteleminen tavalla, jossa on huomioitu paitsi kuntalaisten palvelutarve ja oikeus yhdenvertaisiin palveluihin myös harvaan asutun maaseudun erityispiirteet. Siihen tarvitaan osaamista.

Muuten, miksiköhän Kelan työntekijät eivät liiku palveluineen tänne maaseudulle? Täytyypä kilauttaa Kelan Ellille.

Tarja Alastalo (kesk.)

maaseutuhuolenpitäjä

Miehikkälä