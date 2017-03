Selvä enemmistö vaatii Villinrannan vuokrien tarkistamista

KAAKONKULMAN Kyläpuntari-kyselyssä virolahtelaisilta kunnallisvaaliehdokkailta kysyttiin: ”Pitääkö Villinrannan vuokria kohtuullistaa?”

Peräti 30 ehdokasta 37:stä vastaajasta ilmoitti, että pitää.

Demariehdokkaat ja perussuomalaiset olivat kaikki sitä mieltä, että nykyinen vuokrataso on kohtuuton. Vihreiden ehdokkaiden äänet jakautuivat ja kokoomuksen ehdokkaista vain yksi oli sen kannalla, että nykytaso on siedettävä.

Keskustan ehdokkaista kyselyyn vastasi 15 ja heistä 10 kannattaa kohtuullistamista, kun taas viiden mielestä nykytaso kelpaa.

Villinrannan vuokria korotettiin vuoden alussa, kun palvelukeskuksen peruskorjaus saatiin valmiiksi viime syksynä. Asiasta on noussut Virolahdella iso häly, sillä vuokratason roima korotus on herättänyt laajaa keskustelua julkisuudessa ja myös kuntapäättäjien keskuudessa.

Vuokrien korotusta ollaan parhaillaan selvittämässä.

Seuraavassa ehdokkaiden perustelut.

– Kyllä. Asia pitää ainakin selvittää.

Vappu Kuokka

– Ei. Vuokran noustessa pienituloisella nousee suhteessa myös asumistuki.Vuokran lisäksi maksetaan aterioista ja tulojen mukaan hoitomaksuja. Lopputulos lienee sama riippumatta vuokrasta. Mielestäni vanhusten palveluasumine pitäisi kokonaisuudessaan arvioida – pelkkä vuokran osuus ei tilannetta muuta.

Virpi Rökman-Pakkanen (kok.) Virolahti

– Kyllä. Noin törkeitä korotuksia ei varmaan muissa kunnissa tehdä!

Tomi Kokkola (kesk.) Virolahti

– Asiaa pitää harkita uudelleen. Tehtiinkö korotuspäätös sote-uudistusta ajatellen? Pelättiinkö, että maakunta ei hyväksy olemassa ollutta maksurakennetta?

Mirja Isoin (vihr.) Virolahti

– Kyllä. Korkeat vuokrat ajavat asukkaita muihin kuntiin. Onko tämä tarkoituskin?

Sanna Malm (ps.) Virolahti

– Kyllä. Noin suuret korotukset ovat sietämättömiä, vaikka yritetään peitellä muka uusilla vuokrasopimuksilla. Näin ei saa toimia.

Heli Varjakoski (kesk.) Virolahti

– Ei. Vuosi sitten keskusteltiin samasta aiheesta Miehikkälän Kunilan kohdalla. Jos vuokra on 600 euroa kuussa, siitä 80 prosenttia saa asumistukena. Tällöin maksattavaksi jää 120 euroa. Kalliiksi vuokrat tulevat, jos ei saa asumistukea, ja jos on esimerkiksi joku talo mistä tulee maksuja. On kohtuullista, että asukas maksaa osan todellisista Villinrannan kuluista kykyjensä mukaan.

Jouni Niemelä (kesk.) Virolahti

– Kyllä. Katsotaan tarkistuksen tulokset, ainakin kiinteistön lainan kuoletusaikaa voisi pidentää.

Kaarlo Makkonen (kok.) Virolahti

– Kyllä ja lisäksi lyhytaikaishoidon maksun tulisi kerryttää vuodeosatohoidon maksukattoa. Asiasta on tehty selvityspyyntö tekniselle lautakunnalle.

Reetta Permanto (kesk.) Virolahti

– Kyllä. Vanhuksia on ja tulee olemaan, vuokria voitaisiin jakaa pitkemmälle aikavälille ja näin saataisiin vuokrat suht inhimillisiin lukemiin.

Minna Yläkäs (kesk.) Virolahti

– Kyllä. On ihan realistista, että selvityksen myötä näin lopulta käykin.

Roope Rantala (sd.) Virolahti

– Kyllä. Villinrannan vuokria pitää kohtuullistaa.

Anja Kivelä (ps.) Virolahti

– Ei. Jos olen käsittänyt oikein, vuokrien suuruutta on vääristelty mediassa ja puheissa, ja ne ovat jo valmiiksi kohtuulliset, puolta pienemmät kuin esimerkiksi Helsingissä.

Sannamari Paldanius (vihr.) Virolahti

– Ei, mutta asukkaalle tulisi taata tietty käyttövara joka tulee jäädä käytettäväksi palveluasumisesta syntyvien kustannusten jälkeen.

Nita Lintunen (kok.) Virolahti

– Kyllä. Tämä asia hoidettiin huonosti kaikilla osa-alueilla.

Risto Kouki (sd.) Virolahti

– Pitää. Joissakin tapauksissa vuokrien korotukset ovat olleet täysin kohtuuttomia!

Janne Tolvanen (sd.) Virolahti

– Villinrannan vuokria tulisi kohtuullistaa.

Ahti Meriläinen (kok.) Virolahti

– Kyllä. Valtuustolle hanketta esitellessä kunnanhallitus ei kertonut totuutta, esittely oli hallintosäännön vastainen.

Jari Harju (ps.) Virolahti

– Ehdottomasti pitää.

Marika Rikkola (kesk.) Virolahti

– Kyllä, ehdottomasti.

Charles Nyberg (ps.) Virolahti

– Kyllä. Kunnanhallituksen tekemä päätös antaa teknisen lautakunnan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväksi selvittää keinot vuokrien kohtuullistamiseksi on oikea. Samalla olisi tarpeen selvittää myös muut vanhusten itse maksettavat hoidon kustannukset. Selvitysten perusteella valtuuston tulee tehdä päätös hinnoittelussa noudatettavista periaatteista.

Seppo Pirttimäki (sd.) Virolahti

– Ei. Nykyisillä hinnoilla Villinranta ei tuota tappiota, eikä voittoa. Kunnan talous on pidettävä tasapainossa. Eikä ole tarvetta korottaa veroja.

Mikko Vilkki (kesk.) Virolahti

– Ei. Pitäisikö Virolahdella vuokratason olla alhaisempi kuin muualla? Kun verrataan tilannetta muihin lähialueen kuntiin, vuokrataso on niissä jokseenkin samanlainen kuin Virolahdella nyt.

Ilkka Kurkela (kesk.) Virolahti