Kalasatamantien jyrkkää mäkeä loivennetaan

Klamilan Kalasatamantietä loivennetaan sataman puoleisesta päästä samalla kun satamassa rakennetaan vesihuoltoa.

Kalasatamantie on alkuosastaan melko jyrkkä, jonka takia pitkät veneet on jouduttu kuljettamaan paikoitusalueen kautta pois satamasta, etteivät ne ottaisi takaosastaan kiinni tiehen.

Kalasataman vesihuollon rakentamisen yhteydessä vesi- ja viemäriputket joudutaan kaivamaan Kalasatamantien ali. Tien profiilin korjaaminen samassa yhteydessä on todettu järkeväksi, sillä asfaltti joudutaan joka tapauksessa uusimaan putkitöiden jäljiltä.

Tien loiventamisen kustannukset ovat arviolta 10 000 euroa. Hankkeeseen voidaan käyttää sataman vesihuollon rakentamiseen varattuja rahoja, joista jää käyttämättä noin 18 000 euroa. Vesihuollon rakentaminen maksaa 94 000 euroa, josta 30 Miles -hanke maksaa 32 000 euroa.