Kesänopeudet voimaan loppuviikolla

Kesänopeusrajoitusten vaihto aloitetaan Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa torstaina. Muuttuneet rajoitukset tulevat voimaan heti, kun nopeusrajoitusmerkki on vaihdettu. Talven ajaksi alennetut rajoitukset poistetaan koko maasta viikonloppuun mennessä.

Olosuhteiltaan vaihteleva talvi on koetellut päällysteitä ja monin paikoin teiden pinnalla on halkeamia tai muita vaurioita. Kesänopeusrajoituksiin siirrytään kuitenkin normaalisti kaikilla teillä. Päällysteiden kuntoa seurataan ja tarvittaessa nopeuksia alennetaan, mikäli mahdollinen sateinen kesä heikentää tilannetta entisestään.

Moottoriteillä nopeusrajoitus nostetaan 120 kilometriin tunnissa lukuun ottamatta niitä tieosuuksia, joilla on pysyvä alempi rajoitus. Tieosilla, joilla on käytössä vaihtuvat nopeusrajoitukset, kesänopeuksia on voitu käyttää valoisaan aikaan hyvissä keliolosuhteissa jo maaliskuun alusta alkaen. Näillä osuuksilla nopeusrajoituksia säädellään sään, kelin ja liikennetilanteen mukaan ympäri vuoden.

Muilla pääteillä talven ajaksi 80 kilometriin tunnissa alennetut nopeusrajoitukset palautetaan 100 kilometriin tunnissa. Lisäksi muutamat talviajaksi alhaisemmille rajoituksille alennetut lyhyet tieosuudet ja pistekohtaiset rajoitukset palautetaan 80 kilometriin tunnissa.