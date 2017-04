Ennakkoon äänestettiin vilkkaasti

Miehikkälässä ja Virolahdella äänestettiin tiistai-iltana päättyneessä ennakkoäänestyksessä aktiivisemmin kuin muissa eteläisen Kymenlaakson kunnissa. Myös koko Suomen keskiarvo ylitettiin reippaasti, samoin Kaakkois-Suomen vaalipiirin keskiarvo.

Virolahdella äänesti ennakkoon peräti 33,3 prosenttia äänioikeutetuista ja Miehikkälässäkin 30,8 prosenttia. Koko maan keskiarvo oli 26,3 prosenttia ja Kaakkois-Suomen vaalipiirin keskiarvo 28 prosenttia.

Lappeenrannassa ennakkoon äänestäneitä oli 28 prosenttia, Haminassa vajaat 25 prosenttia ja Kotkassa vajaat 20 prosenttia äänioikeutetuista.

Virolahdella on 2744 äänioikeutettua, joista 915 on jo käynyt äänestämässä. Miehikkälässä äänioikeutettuja on 1727. Heistä 532 on käynyt äänestämässä.

Vuoden 2012 kunnallisvaaleihin verrattuna ennakkoon äänestäneiden määrä hieman laski Miehikkälässä ja nousi Virolahdella.